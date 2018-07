L’opposition ‘’dénonce le recul en cours de la démocratie et des libertés publiques’’ en Guinée (déclaration)

L’opposition républicaine dénonce, avec véhémence, le recul en cours de la démocratie et des libertés publiques dans notre pays. En effet, la décision d’interdire aux syndicats et aux mouvements de la société civile d’exprimer légalement et de façon publique leur mécontentement, suite à la hausse unilatérale du prix du carburant à la pompe, est une atteinte grave à notre constitution qui garantit aux citoyens la liberté d’expression et de manifestation.

L’exercice des libertés publiques ne menace pas l’ordre public. Ce qui menace l’ordre public c’est la pauvreté de la population que vient accentuer la nouvelle augmentation du prix à la pompe dont le poids considérable dans les coûts de transport obère les prix à la consommation. Ce qui menace l’ordre public parce qu’elles approfondissent la désespérance de la population, ce sont la dégradation du réseau routier, l’insalubrité de Conakry, la déperdition de la jeunesse dont l’avenir s’évanouit dans le Sahara ou dans la méditerranée, la dégénérescence morale des gouvernants avec une corruption qui fait honte au pays. Ce qui menace l’ordre public, c’est le désordre de nos institutions au point de mettre en danger la république.

C’est bien le pouvoir actuel qui a pris en otage le pays en instaurant un système de gouvernance constitutif d’intrigues, d’exclusion et de prédation. Il faut aussi rappeler que l’ordre public qu’on veut opposer aux libertés constitutionnelles est bien réglementé, notamment par la loi n°2015/009/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public en République de Guinée.

L’opposition républicaine prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les violations récurrentes de la constitution de notre pays et affirme avec la plus grande solennité qu’elle n’acceptera aucune altérité au droit constitutionnel des guinéens de manifester sur les voies et places publiques conformément à la loi.

L’opposition républicaine profite de cette occasion pour réaffirmer sa solidarité avec les forces sociales et les organisations syndicales.

L’opposition invite toutes les forces vives de la Nation a s’unir et a se mobiliser pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la défense des droits et libertés constitutionnels.

L’opposition républicaine