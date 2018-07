Louis M’Bemba Soumah : ‘’le pharaon va nous marcher dessus, ne nous taisons plus’’

Au cours d’une rencontre lundi à la Bourse du travail entre les responsables de l’intercentrale syndicale et leurs représentants à la base, il a été décidé de l’arrêt des services minimums dans toute l’administration publique du pays. Le secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) Louis M’Bemba Soumah a invité ses camarades syndicalistes à resserrer les rangs en restant unis et solidaires contre le gouvernement qu’il considère comme l’ennemi. Il a exhorté les responsables à la base à veiller au bon déroulement de cette grève illimitée lancée.

‘’Je suis très fier et content que nous soyons tous ici ce matin. Il va falloir que nous resserrions les rangs, que nous consolidions notre unité et notre solidarité, cela est essentiel. Soyons comme je l’ai toujours dit, comme des frères et sœurs. Nous sommes d’une même famille, nous sommes tous couchés au même moment dans des endroits différents. Donc soyons tous unis contre notre ennemi. Vraiment je les appelle notre ennemi parce qu’ils ne veulent pas notre bien. Ils ne veulent pas le bien du peuple. Et nous, nous sommes là pour les travailleurs et le peuple. Et nous défendrons le peuple jusqu’au bout. Je le dis et je le redis, on ne reculera pas d’un iota. On ne reculera pas tant qu’on n’aura pas ce qu’on veut. Faisons-en sorte que toutes les entreprises, que tout soit fermé et qu’on ne voie dans les rues que les chiens et les chats. Comme ça ils verront que nous sommes tous unis, nous sommes unis derrière notre objectif, la défense des intérêts non seulement des travailleurs mais de tout le peuple de Guinée. Cette grève-là n’est pas seulement une grève des travailleurs, c’est la grève de tout le peuple de Guinée qui souffre. Nous le savons, nous sommes dans les quartiers, allez voir comment les gens souffrent dans les quartiers… », a fustigé le secrétaire général de l’USTG.

Dans le même ordre d’idées, le secrétaire général de la CNTG a affirmé qu’une administration ne pourrait fonctionner sans les travailleurs. Pour cela, il appelle les travailleurs à rester chez eux pour un plus gros impact de la grève.

« Nous demandons à l’administration générale, tous les travailleurs, tous les confrères à rester à la maison. Si tu entends une administration, c’est parce que les travailleurs viennent. Restez à la maison. Ne nous décevez pas. Ne nous décevez pas chers amis. Le combat que nous avons projeté est un combat noble qui appartient à tout le peuple de Guinée… Sortez de vos bureaux, allez-y à la maison pour que notre combat puisse aboutir. Je vous prie pour l’amour de Dieu, sinon ce gouvernement ne veut pas du tout sentir le mouvement syndical guinéen, plus précisément l’intercentrale. Si nous nous taisons, il va nous marcher dessus. Comme l’a dit le secrétaire adjoint, le pharaon va nous marcher dessus, ne nous taisons plus. Dites à nos travailleurs et travailleuses du secteur de l’administration publique de rester à la maison. J’insiste là-dessus dès que l’administration est paralysée, nos amis seront obligés de nous écouter et de revenir à la raison », a renchéri Ahmadou Diallo de la CNTG.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098