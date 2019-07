Lucien Guilao distribue des points à Antonio, Amadou Diaby, Paul Put, Mathurin et Grand P

L’ancien ministre des Guinéens de l’étranger Lucien Guilao n’a fait dimanche dans la dentelle lors de l’assemblée générale de Lafidy-Fouty à Matoto. Invité à se prononcer entre autres sur les deux dirigeants du football guinéen en l’occurrence Mamadou Antonio Souaré et Amadou Diaby, l’ancien sociétaire du Syli national leur a distribué des points.

Paul Put

Sincèrement quand on l’a nommé, j’avais beaucoup d’espoir, parce que sur 83 candidats, il a été choisi, ça veut dire qu’il doit être bon. Mais je me suis dit que c’est un entraîneur fragilisé, fragile, qui n’a pas transmis sa force à son équipe et c’est de l’incompétence. Mettre quatre équipes en quatre matchs, ça relève de l’incompétence.

Mathurin Bangoura

Mathurin, j’ai fait le même gouvernement que lui. Dans le football, il est en train de faire de gros efforts, c’est un homme loyal, c’est un homme courageux je crois qu’il sait là où il va, il n’est pas dans la langue de bois, il ne sait pas mentir.

Amadou Diaby

Amadou Diaby, c’est un ami, c’est pourquoi je ne vais pas hésiter à lui dire la vérité quand je le verrai. Pour ce qu’il a démontré, pour ce que j’entends est décevant, incompétent et malhonnête.

Grand P

Je n’ai pas envie de parler de grand P, mais tout ce qu’il y a au tour, c’est ma façon de voir les choses. Je n’ai pas aimé tout ce qu’il y a au tour de Grand P. c’est quelqu’un qui vit avec un handicap, qui est malade et qu’on s’en sert. On le met sur des scènes pour faire des play-back sur des chansons qui ne font pas rire du tout.

Thierno Sadou Diallo