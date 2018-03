Lundi 5 Mars : Cellou Dalein annonce que le cortège funèbre de Sidy Diallo partira de l’hôpital Ignace Deen pour Bambéto…

Rien ne semble plus faire reculer le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée(UFDG) Cellou Dalein Diallo. Décidé comme jamais à dénoncer les fraudes massives, selon ses propres termes, lors des communales du 4 février dernier, le chef de l’opposition guinéenne a appelé samedi ses partisans, lors de l’assemblée générale de son parti, à rester mobilisés pour défendre la vérité des urnes.

« L’ouverture faite par Alpha Condé, nous avons accepté d’aller à la CENI malgré les discours contradictoires des membres du gouvernement, chacun dit ce qu’il veut. Certains disent non on ne peut plus revenir là-dessus, qu’il n’y aura pas d’autres résultats. Tant qu’il n’y aura pas les vrais résultats proclamés, nous resterons debout pour dire non », a dit Cellou Dalein Diallo.

Ce débat sur la légalité de cette procédure, a rappelé le président de l’UFDG » ce n’est pas notre problème. Nous pensons que si on entreprend un exercice qui vise à vérifier le bien-fondé des réclamations de la population parce que c’est toute la population de Conakry et ces environnants qui ont réclamé la prise en compte de la vérité des urnes. Si le président Alpha Condé a eu la sagesse de demander à la CENI d’écouter l’opposition et s’ils ont des griefs, des pièces à conviction qui mettent en évidence le bien-fondé de leurs revendications d’en tenir compte. Je pense que c’est une sage décision ».

Et d’ajouter : « Pour le moment, ces manifestations ont un seul objectif, c’est la publication des vrais résultats issus des urnes. S’il ne peut pas faire ça, si c’est pour gagner du temps, nous retarder, on ne changera pas. Lorsqu’on se rendra compte qu’on veut nous rouler dans la farine, nous nous mobiliserons et on n’acceptera pas ».

« Cette initiative de notre président professeur, nous l’acceptons, nous partons, c’est aller vers la paix. Si c’est la paix, la paix passe par la justice et la proclamation des vrais résultats. Les conflits, ce sont l’injustice et la violation des droits des autres. Lorsqu’un citoyen va voter, il donne sa voix à une liste, à un candidat, un magistrat se permet de détourner, annuler ces suffrages ou affecter à un autre c’est un crime. J’entends le ministre de la Justice dire que même si la justice prend une mauvaise décision ont doit se soumettre, une fois, deux fois, trois fois mais on ne peut pas continuer à se soumettre à une décision injuste (…) » a indiqué Dalein.

Plus loin, il a demandé à ses compatriotes de se mobiliser pour l’inhumation du jeune Aboubacar Sidy Diallo, tué récemment par balles.

« Nous demandons à tous les compatriotes épris de justice de se mobiliser massivement, d’organiser un cortège funèbre de la morgue d’Ignace Deen jusqu’à Bambéto le lundi pour l’enterrement de Boubacar Sidy Diallo, la dernière victime d’Alpha Condé, il est la 90è victime qu’ils ont tuée ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

