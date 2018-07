Lutte contre la corruption/ Lansana Kouyaté : « Alpha Condé sait qu’il est mouillé jusqu’au cou »

La lutte contre la corruption en Guinée s’est invitée vendredi dans l’interview que Lansana Kouyaté a accordée à Lynx fm. Absent du pays depuis plusieurs années, l’ancien Premier ministre guinéen de consensus et président du Parti de l’espoir pour le développement national (Pedn) a envoyé des piques chaudes au président Alpha Condé.

« La corruption est l’un des problèmes de la Guinée. Tout le monde sait ce qui se passe, on fait la corruption à ciel ouvert. Comment on peut donner la promotion au travail et comment on peut encourager ceux qui travaillent véritablement et qui ont du mal à vivre ? Alors que ceux qui détournent, ils le font sans aucun mérite. Pour lutter contre la corruption, je lui souhaite beaucoup de chance. Et j’espère qu’il ne s’arrêtera pas à mi-chemin et s’il le croit vraiment ça doit être systématique par la méthode et par des structures. Il n’y a pas de petite corruption, une corruption de 1000 fg en valeur relative vaut autant qu’une corruption de milliards. Donc, il ne faut pas prendre les petits corrompus mais il faut prendre tout. Le bien de l’Etat est sacré. Il fut un Etat où le président de la République parlait de ceux qui ont gouverné et les anciens Premiers ministres de ceci et de cela mais je crois, on l’entend moins sur ce sujet. Moi, j’avais dit à l’époque que je laisse ma gestion totalement ouverte, ils n’ont qu’à appeler n’importe audit international pour venir mais ils n’ont qu’à faire l’audit de façon générale. Aujourd’hui, je crois que lui qui parlait d’anciens Premiers ministres, il n’en parle plus en tout cas pas suffisamment pare ce qu’il sait déjà qu’il est mouillé jusqu’au cou », lâche Lansana Kouyaté.

Yaya Dramé

