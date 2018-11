Lutte contre la criminalité : Makanéra favorable à la peine de mort en Guinée

De plus en plus de voix réclament le rétablissement de la peine de mort pour lutter efficacement contre la criminalité en Guinée.

Dans un entretien mardi dernier accordé à Médiaguinee, l’ancien ministre de la communication, Alhousseyni Makanéra Kaké a affirmé être favorable à la peine de mort en Guinée. Pour lui, celui qui décide d’ôter la vie de quelqu’un ne mérite aucune autre sanction si ce n’est pas la mort.

« Moi, je suis très, très favorable à la peine de mort. Moi, celui qui décide de tuer quelqu’un, je ne vois aucune autre sanction si ce n’est pas mort. Parce que si lui, il n’a pas donné la chance à l’autre de vivre, pourquoi nous, nous allons lui donner la chance de vivre. Je veux vous garantir une chose, je n’accepterai jamais de ma vie de cautionner une injustice. Je ne regarde pas celui qui est victime, qu’il soit un allié, ou un adversaire, ou même un ennemi qui voudrait me donner la mort. S’il est victime d’injustice, je le protégerai. Donc soyez rassurés, si je vois, si c’est pour porter préjudice aux libertés, aux droits et même à l’intégrité territoriale et morale des gens, je serai le premier à m’opposer », assure M. Kaké.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83