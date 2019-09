Lutte contre l’immigration irrégulière : l’ancienne ministre Makalé Camara demande l’implication de tous

L’ancienne ministre des Affaires Etrangères et actuellement présidente de la plateforme des Femmes et des Jeunes de Guinée pour la Paix (FEMJEUGUIP), Hadja Makalé Camara, s’engage désormais à lutter contre l’immigration irrégulière et la traite des femmes.

Pour ce faire, elle demande l’implication des acteurs et décideurs à tous les niveaux pour vaincre ce fléau qui, selon elle, tue nos jeunes sur le désert et en mer, voir par le mauvais traitement inhumain. Elle l’a fait savoir ce mercredi 4 août, à l’occasion du lancement de la campagne contre ce phénomène.

Selon elle, avec la volonté des uns et des autres, ce phénomène pourra être vaincu par la mutualisation de leurs efforts afin de trouver des réponses inclusives. C’est pourquoi, dit-elle, « votre implication en tant que leaders d’opinion, décideurs, partenaires bi et multilatéraux nous est indispensable pour impulser une dynamique forte face à ce phénomène de l’immigration clandestine. »

Déjà en Guinée, nombreux sont des jeunes qui vont en aventure sur la voie clandestine. « L’immigration irrégulière est un phénomène qui est de nos jours, fait subir aux populations de lourdes et considérables pertes en vie humaines. Les zones de regroupement ont déjà été identifiées, Boké, Mamou, Labé, Kankan N’Nzérékoré et Conakry comme préfectures (zones) de départs. La recrudescence de ce phénomène devient inquiétante surtout avec l’implication des religieux qui démarchent les familles au nom de l’Islam pour envoyer nos filles dans les pays du Golf où elles deviennent des esclaves sexuelles, des bonnes à tout faire, taillables et corvéables à volonté… »

Pour lutter contre ce fléau, elle s’adresse d’abord aux parents, qui selon elle, « doivent absolument comprendre que nos enfants sont nos biens les plus précieux, qu’ils ne doivent pas servir de monnaie d’échange pour les biens de ce monde, mais que la vie n’a tout simplement pas de prix.

S’adressant aux réseaux des passeurs clandestins, elle les prévient qu’ils seront traqués, démantelés et traduits en justice. « Nous nous adressons aussi aux décideurs pour leur dire que l’heure est grave. Que nos enfants meurent en Méditerranée ou dans le désert de Lybie et partout ailleurs dans les mêmes conditions…»

Plus loin, elle a tenu à mentionner : « Nous exhortons les autorités, des conseils communaux à un encadrement normatif renforcé et à collaborer dans un intérêt général inclusif. Les élus au niveau des collectivités locales doivent rendre l’environnement favorable contre les flux de départ… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30