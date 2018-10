Mairie de Kindia : échauffourées dehors, élection dans la salle

Sous peu, l’on connaîtra le nom du nouvel élu de la commune urbaine de Kindia. Pendant que forces de l’ordre et manifestants bataillent dans la rue, l’élection du maire se poursuit dans la salle délibérations de la Mairie. Plus tôt, le maire sortant Abdoulaye Bah, opposé au candidat de l’UDG de Mamadou Sylla, a boudé l’élection avec ses collègues et rejoint ses partisans qui n’arrêtent de protester. Face aux journalistes, furieux, Abdoulaye Bah a qualifié le vote de »mascarade électoral ».

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia