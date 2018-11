Makanéra Kaké : ‘’si Gassama a effectivement démissionné, c’est au chef de l’Etat il doit adresser sa lettre et non au peuple’’

L’ancien ministre guinéen de la communication a émis mercredi des doutes sur les motivations réelles de la démission du ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté.

Contacté par Mediaguinee, Alhouseiny Makanéra Kaké a estimé que Khalifa Gassama Diaby doit adresser une lettre de démission au chef de l’Etat à qui il doit sa nomination dans le gouvernement au lieu de l’adresser aux populations.

« Pratiquement je n’ai pas vu sa démission parce que ce qu’il nous présente c’est une lettre qu’il adresse au peuple de Guinée. Alors que s’il doit rendre la démission, c’est au président de la République qui l’a nommé et qui lui a confié une tâche. S’il pense que la tâche pour laquelle il a été nommé, il n’est plus à mesure de la remplir, il s’adresse à la même personne pour présenter sa démission, ça c’est la première remarque. La seconde remarque, c’est la forme et le fond. Quand vous prenez la forme, au début il parle de conviction personnelle, quand vous lisez, il évoque des raisons personnelles. Mieux, il dit avoir a compris que le gouvernement et même la classe politique guinéenne ne concourent plus à la réussite de sa mission. Il doit dans ce cas présenter une lettre au président. Si c’est cette lettre qui circule dans les médias qui a été préparée, il n’a pas démissionné. Puisque c’est le président qui a été élu par la population, lui il peut adresser une lettre à la population pour dire que les fonctions que vous m’avez confiées, je ne suis plus en mesure de les remplir, je décide de partir. Mais lui il est ministre par la volonté du président de la république, pas par la volonté de la population donc c’est au chef de l’Etat et à lui-seul qu’il doit adresser une lettre et le président est libre d’accepter ou de ne pas accepter », a rappelé le leader du mouvement N’dimboré, félicitant le courage du désormais ancien ministre de la citoyenneté et de l’unité nationale d’avoir jeté l’éponge .

« Je félicite quand même son courage s’il a effectivement démissionné. Je pense que cela devait venir plutôt. Mais, comme le dirait l’autre, mieux vaut tard que jamais ».

Thierno Sadou Diallo