Makanéra cherche-t-il un poste ? ’’Un homme politique se bat pour être ministre, président, pas pour être prêtre ou imam’’

Lors d’une conférence de presse animée, mercredi, l’ancien ministre guinéen de la communication Alhousseiny Makanéra Kaké a répondu à ses détracteurs qui l’accusent de se battre encore pour arracher un poste ministériel. Plus loin, le politique est revenu sur sa dernière rencontre avec le chef de l’État au palais Sékhoutouréya.

‘’Le président m’a parlé de développement et de paix, qu’il a un projet ambitieux pour la Guinée, mais pour cela il faut qu’il y’ait la paix. Il voudrait que les hommes politiques acceptent qu’il y ait la paix’’, dit M. Kaké. Estimant que cette idée du président est une bonne chose et pense qu’il ne faudrait pas manifester sans une bonne cause.

‘’Moi, je pense que ce n’est pas une mauvaise chose, si on acceptait de manifester quand cela est nécessaire. Par exemple, si Alpha Condé réalise aujourd’hui, demain si c’est moi qui suis là-bas ou bien un autre, il commence là où Alpha a laissé. Si c’est pour manifester pour que les élections se tiennent à date je suis d’accord, mais si c’est manifester pour manifester je m’oppose ».

Répondant à ceux qui disent qu’il se bat pour un poste ministériel, Makanéra dans son parler direct a rappelé qu’un homme politique se bat pour être ministre, président, pas pour être un prêtre ou imam’’.

Elisa CAMARA