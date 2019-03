Makanéra Kaké : ‘’je suis incompris mais personne ne me tirera vers le bas’’

L’ancien ministre de la Communication et président du Front national pour le développement (FND) Alhoussein Makanéra Kaké n’a pas fini de vider son sac. Jeudi dernier, au cours d’un point-presse, il a mis les points sur les i et rappelé à ses détracteurs qu’on ne le tirera pas vers le bas…

« Nous avons commencé le combat avant l’adoption de la loi fondamentale en 1990. Nous ne sommes pas nombreux ceux qui ont accepté de renoncer à tous les privilèges, à tous les avantages pour combattre pour l’instauration et la consolidation de la démocratie en Guinée.

Parmi ces acteurs politiques, ils sont très peu nombreux. Je me suis battu dans l’opposition pendant près de 20 ns. J’ai été d’abord le porte-parole de l’UNR avec Bâ Mamadou, ensuite on est venus à l’UPR après j’ai créé mon propre parti politique avant de venir avec Alpha Condé en 2010. Donc, nous, on a commencé du début jusqu’à la fin parce que quoi qui arrive, 2010 consacre l’avènement d’un opposant au pouvoir et nous on s’est battu pour ça. Citez-moi un seul leader politique en dehors d’Alpha Condé qui est resté dans un seul parti. Ne me parlez pas de Faya Millimouno. Quand on a commencé, ils sont tous partis au Etats-Unis, c’est nous qui sommes restés ici. Comparer ce qui est comparable. Nous avons commencé, Faya Millimouno a dit qu’il était au PGP, il est parti nous laisser dans le combat, il est revenu avec NGR, aujourd’hui il est avec Bloc Libéral. Vous prenez Cellou Dalein, il était avec PUP. Moi je ne suis pas quelqu’un qui a appris l’histoire de la démocratie dans les livres, je suis un acteur et au premier plan. J’ai encore mes discours de 1992 à la radio et télévision Nationale. Rares sont des acteurs qui peuvent vous produire. Qui peut se comparer à moi ici sur le plan politique ? Tous ceux qui sont là aujourd’hui, c’est parce que le système de conté les a enrichis. Je vais vous dire la vérité, à la mort de Sékou Touré, aucun Guinéen de l’intérieur n’a pu créer un parti politique pour qu’il soit grand parce qu’il n’a pas voulu qu’on dilapide les ressources du pays. Ceux qui étaient importants, c’est Bâ Mamadou venu de la Côte d’Ivoire, Alpha Condé, Siradiou venus de la France, Jean Marie Doré, quel autre ? À la mort de Lansana conté, quel est le seul Guinéen qui est venu pour dominer ceux de l’intérieur ? Aucun. Parce qu’ils étaient plus riches. Ce sont ceux qui ont amassé des montants, ils sont assis sur des sommes qui représentent plusieurs millions d’années de leurs salaires, ce sont eux qui peuvent être fiers plus que nous parce qu’on a accepté d’être pauvres pour que la population se développe ? Ce qui est interdit c’est de ne pas voler, c’est voler qui est permis chez vous, ceux qui doivent être fiers parce qu’ils ont beaucoup volé, ils ont beaucoup d’argent. Les fonctionnaires que vous voyez là ils étaient dans entrer-coucher, mais comment ils sont devenus des multimilliardaires ? Comment ils sont devenus aussi forts aujourd’hui ? Comment ils sont arrivés à rassembler des milliers de personnes ? C’est ça le véritable débat. Ce n’est pas demander pourquoi tu as quitté tu es parti là-bas. C’est ce que la Guinée autorise à tous les Guinéens. Si quelqu’un vient ici il n’a pas d’entreprise, il n’a pas de boutique à Madina et il est riche, posez-lui la question comment il a eu cet argent.

Je suis incompris mais personne ne me tirera vers le bas. Je préfère affronter le vivant que d’affronter le cadavre. Regardez le passé de tous ceux qui parlent aujourd’hui, même ceux qui s’opposent aujourd’hui au PUP, au temps de ce parti ils étaient où ? Moi je suis fier parce que quand je dis je l’assume.

Il n’y a aucun Guinéen que tu sois peulh ou Malinké à qui j’ai dit tu ne peux pas être président. Je l’ai prouvé par mes actes et paroles. J’ai soutenu Bâ Mamadou, j’ai soutenu Alpha Condé et Cellou Dalein tout le monde le sait. Je ne suis pas ethnocentriste. »

Propos recueillis par Mohamed Cissé