Makanéra Kaké : ‘’voici comment moi j’ai compris le discours du président à New York’’

Contrairement à Bah Oury, tout nouveau leader de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) qui a dit que la sortie du chef de l’Etat à New York appelant ses partisans à se préparer pour le référendum sapait les consultations nationales pilotées par le Premier ministre, Alhousseiny Makanéra Kaké lui comprend autrement.

Interrogé mercredi, l’ancien ministre de la Communication et leader du Front national pour le développement (FND), a confié que « ce que le président a dit aux Etats-Unis ne vient que réconforter ce qu’il a dit ici : ne pas pouvoir décider à la place du peuple ».

‘’Je voudrais rappeler aux gens que ce que le président a dit aux Etats-Unis ne vient que réconforter ce qu’il a dit ici, il dit qu’il ne peut pas décider à la place du peuple. Donc s’il va aux Etats-Unis, les consultations se poursuivent ici. S’il dit à ses soutiens préparez-vous, cela veut dire si le peuple décide il ne peut pas refuser. C’est comme si on dit à quelqu’un qui est musulman, il faut craindre Dieu comme si tu dois mourir tout de suite, ça veut simplement dire qu’il ne faut pas que tu sois surpris par la mort. Donc il a tout simplement dit qu’il ne faudrait pas que ses partisans soient surpris par le référendum, sinon il connait », indique-t-il.

« Dire que maintenant préparez-vous je vais demander le référendum, il peut le dire mais il ne l’a pas dit. Il a dit : ‘’préparez-vous pour le référendum’’. Si j’ai compris comme ça, cela veut tout simplement dire si après les consultations, il y a des avis divergents, une bonne partie est pour, une bonne partie est contre, puisque ce n’est pas lui qui peut décider à la place du peuple et comme on ne peut connaître la position de la majorité des Guinéens que par référendum, le référendum sera obligatoire et en ce moment ses partisans ne seront pas surpris par le référendum, ajoute-t-il. Convaincu que si le président de la République était tranchant sur la question, ‘’il pouvait dire à son Premier ministre : ‘’arrêtez les consultations, j’ai pris ma décision’’. Mais, conclut-il, s’il a dit de poursuivre les consultations, c’est tout simplement parce que c’est le peuple qui décidera en dernier ressort’’.

Maciré CAMARA