Malaisie : l’imposante Tour QI Group à Kuala Lumpur accueille des journalistes africains

Vous y êtes, alors foncez ! La Tour Quest International (QI) a ouvert lundi dernier grandement ses portes pour accueillir des journalistes africains (Guinée, Côte d’Ivoire et Togo) dans le quartier chic de Kuala Lumpur, en Malaisie.

Cette impressionnante bâtisse qui surplombe les échangeurs de dernière génération de Kuala Lumpur, belle capitale malaisienne abrite depuis maintenant deux décennies QI et ses filiales dont Qnet.

Il est donc 14 heures (heure de Malaisie, -8 à Conakry) quand les journalistes ont découvert le fabuleux monde de QI et ses filiales.

Dans le hall de l’imposant immeuble, un portrait géant du pacifiste et humaniste indien Mahatma Gandhi -l’homme aux éternelles grosses lunettes de fer et drapé de lin blanc- qui symbolise l’altruisme vous souhaite la bienvenue.

Guidés par Akoua Myrene Maxime Peti, la chargée des relations publiques Afrique sub-saharienne de QNET, appuyée du Sénégalais Biram Fall, le directeur Afrique sub-saharienne de QNET, les journalistes ont fait connaissance des produits de la société qui rapportent à la société d’importantes sommes d’argent à travers le monde. Avec son siège à Hong Kong (Chine), QI est un groupe immense où le travail et la confiance de soi paient.

Dans les échanges dans la salle de conférence de QI au 9è étage de l’immeuble, Biram Fall a expliqué le rôle ô combien salutaire joué par sa société dans la création de la richesse sur le continent africain et aussi ailleurs. Non sans reconnaître que l’objectif de la société a été dévoyé ces derniers temps par des charlatans économiques dans certains pays. Ces fossoyeurs, dit-il, pressés de s’en mettre plein les poches mentent et arnaquent au nom de la société en faisant miroiter aux clients tout de suite le paradis une fois qu’ils adhèrent à Qnet.

A l’en croire, ce comportement d’un autre âge a causé d’énormes préjudices à la société dans des pays où les citoyens ont peu accès à l’information, poussant ainsi les détracteurs du géant Qi à parler d’ « arnaque pyramidale ».

« C’est triste que des gens mal intentionnés essayent de se jouer du symbole de la vente directe par réseau qui a célébré ses 20 ans cette année », déplore le brillant colosse à la barbe blanche et au crâne rasé. Ajoutant que la Malaisie à elle seule compte 170 sociétés de vente directe par réseau.

« Pensez-vous que si nous n’étions pas crédibles, nous pourrions rester dans un pays aussi organisé pendant si longtemps comme la Malaisie ? Nous sommes présents dans de nombreux pays dans le monde. Notre siège est à Hong Kong (Chine), nous payons nos taxes et investissons dans l’humanitaire. C’est pourquoi nous avons comme modèle Mahatma Gandhi, l’apôtre de la non-violence. Notre société a un régime végétarien car pour nous faire du mal ou faire couler du sang s’écarte de notre objectif », insiste-t-il.

« Malheureusement, certains d’entre nos représentants indépendants (IRs) veulent prendre des raccourcis en usant de ruses et autres stratagèmes qui souvent les mènent tout droit dans les filets de la justice. Dans ces cas, comme toute entreprise citoyenne, nous disons qu’il faut que force reste à la loi. Au surplus, pour chaque plainte, nous menons nos propres investigations et s’il s’avère qu’elle est fondée, les sanctions peuvent aller d’une suspension temporaire de l’activité du représentant indépendant à sa radiation irrévocable selon la gravité du préjudice subi par le plaignant. Ceci étant dit, permettez-moi de préciser ici qu’à côté de ces cas regrettables que nous combattons avec la dernière énergie, il y a des dizaines de milliers de femmes et d’hommes qui ont fait de cette activité leur occupation à temps plein et qui gagnent honnêtement leurs vies à la sueur de leurs fronts. L’opportunité Qnet leur est destinée et ils portent tout haut le flambeau de la réussite en Afrique depuis plus de 10 ans », a conclu M. Fall qui propose aux Etats africains de soumettre une meilleure législation en matière de vente directe afin de protéger revendeurs et consommateurs.

Fondé par le Malaisien d’origine indienne Dato’Sri Vijay Eswaran, QI Group est aujourd’hui un bel exemple de réussite dans le monde avec ses produits riches et variés, ses universités et aussi ses hôtels disséminés à travers la planète.

Mamadou Savané

Kuala Lumpur, Malaisie

+601112210554