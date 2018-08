Mali : la mission d’observation électorale de l’UE demande de publier la liste complète et détaillée des bureaux de vote

Devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux mardi 1er août, la mission d’observation électorale de l’Union Européenne a rendu public son rapport sur le déroulement de l’élection présidentielle du 29 juillet dernier au Mali.

Dans son discours, après avoir salué les efforts fournis par les différents acteurs impliqués dans le processus électoral notamment le gouvernement Malien ,les candidats de l’opposition, la société civile , les missions d’observations et le peuple malien en particulier, la cheffe de mission de l’Union Européenne a déclaré : ‘’Le jour du vote le peuple malien s’est rendu aux urnes ; bien que des incidents sécuritaires aient affecté le déroulement du scrutin dans une partie de bureaux de vote des régions du centre et du nord , le vote s’est déroulé dans le calme dans le reste du pays , les procédures ont été globalement respectées malgré des difficultés dans l’établissement des procès verbaux.’’

‘’La mission de l’Union Européenne qui a suivi le dépouillement des votes qui poursuit son observation de la centralisation des résultats renouvelle sa demande adressée aux autorités, de publier la liste complète et détaillée des bureaux de vote où le vote n’a pas eu lieu, dans un souci de transparence et de préservation de l’intégrité du scrutin, nous demandons en outre la publication en ligne de l’ensemble des résultats bureau de vote par bureau de vote’’, ajoute Me Cecile KYENGE.

Pour terminer la patronne de la mission d’observation électorale de l’Union européenne a salué l’attitude des candidats avant et pendant les élections, avant de les inviter de nouveau à la retenue et au respect des principes qui régissent le déroulement dudit processus. ‘’La mission se félicite du comportement responsable et de la maturité affichée par les acteurs politiques jusqu’à présent toute fois, j’invite les candidats à faire preuve de mesure tout comme la loi l’indique en évitant d’annoncer leurs propres estimations avant la publication des résultats provisoires par l’administration électorale et à régler les contestations éventuelles de manières pacifique et en privilégiant la seule voie de recours judiciaire » avant de rassurer « Notre mission continue à observer les différentes phases du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats définitifs ; Nous publierons dans quelques semaines un rapport final avec nos recommandations pour les élections futures.’’

A rappeler que le jour du scrutin, la mission a déployé 100 observateurs issus de 25 États membres de l’Union Européenne ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada

Alpha Oumar Koita, envoyé spécial à Bamako