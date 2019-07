Malick Sankhon : ‘’aidons le président Alpha Condé à achever ses projets quelle que soit l’année qu’il lui faut »

« Permettre au président Alpha Condé d’achever ses projets de réalisations quelle que soit l’année qu’il lui faut« . Telle est la doléance faite par le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), aux femmes mareyeuses de Bonfi. C’était le 17 juillet dernier, lors d’une cérémonie de remise de 13 moteurs hors-bord de marque Yamaha aux acteurs de la pêche artisanale du port de Bonfi dans la commune de Matam.

Président d’honneur de ladite cérémonie, le DG de la CNSS, Malick Sankhon qui s’est exprimé en langue « Soussou’’ a dit que « le président Alpha Condé n’est pas venu au pouvoir pour chercher de l’argent, ni pour se faire des belles voitures. Il n’est venu pour rien d’autres si ce n’est pour aider la Guinée, pour permettre à la Guinée d’aller en avant ».

Le travail que le professeur, Alpha Condé a commencé, a-t-il poursuivi, « nous vous prions, vous les femmes, vous qui avez la destinée de ce pays de le soutenir afin de terminer ses projets, et cela quelle que soit l’année qu’il lui faut. Qu’Allah lui donne l’année qu’il lui faut pour achever tous ses chantiers, pour permettre à la Guinée de sortir de la pauvreté« .

Plus loin, de rappeler : « Nous savons d’où nous venons et d’où nous allons. Qu’Allah nous aide et aide le professeur Alpha Condé. Moi, Malick Sankhon, celui qui veut ou pas, je suis derrière le professeur. Nous avons confiance aux mareyeuses, aux pécheurs et à la jeunesse de la Guinée, Que Dieu fasse que le professeur Alpha Condé nous amène là où il veut. Et j’en suis sûr que cela y va dans notre intérêt, il ne va jamais nous amadouer« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22