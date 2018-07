Mamadou Mansaré : ‘’je n’ai pas de salaire à la CNSS, c’est le gouvernement français qui me prend en charge’’

Suite à la sortie de Souleymane Keïta, un conseiller du président de la République chez nos confrères de MosaiqueGuinée et largement relayée sur la toile sur le traitement mirobolant du syndicaliste Mamadou Mansaré à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ce dernier a décidé de briser le silence.

Le secrétaire général adjoint de la CNTG, Mamadou Mansaré a confié jeudi à Mediaguinee n’avoir pas de salaire à la Caisse nationale de sécurité sociale, précisant qu’il est soigné par le gouvernement français.

« Menez vos enquêtes si M. Mansaré touche 25 millions par mois. Moi, je ne réponds pas à ces faux communicants qui sont en train de faire des rumeurs. Actuellement moi, j’ai quelque chose de plus important, rien ne m’ébranlerait, je le dis à n’importe qui. Et je le dis au gouvernement, ouvrez n’importe quel audit que vous voulez et faites vos enquêtes. Mais moi je m’en fous de ça. Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est ce combat que je suis en train de mener mais ce n’est pas les fakenews qui vont me déranger plutôt me galvanise sur ma position. Allez-y partout à la Caisse nationale, même à Paris vous pouvez partir aussi mais moi, je suis tranquille avec ma conscience et ça ne me dit absolument rien. Depuis que nous avons commencé à communiquer sur certaines réalités, mais ce n’est pas en faisant ces fakenews qu’on va me détourner de mon combat. Peut-être les travailleurs vont me lâcher mais je serai toujours fidèle à ma position jusqu’à la victoire finale, c’est-à-dire aboutir à un bon résultat pour la nation guinéenne », assure le président du conseil d’Administration de la CNSS qui a publiquement annoncé trainer une maladie qui l’oblige à être souvent sous contrôle médical à l’étranger.

Poursuivant, Mamadou Mansaré a fait savoir qu’il n’a pas de salaire à la caisse nationale. « Moi je suis un simple président du conseil d’administration, je n’ai pas de salaire. D’abord, c’est mal connaitre le code de la sécurité sociale et regardez bien le code de la sécurité sociale mieux que ça je vous donne ma carte blanche de fouiller dans la gestion de la caisse nationale. Moi, je ne suis pas gestionnaire (…) Ces accusations sont fausses et ils essayent toujours de me déstabiliser mais ils ne me déstabilisent pas, je le dis haut et fort. Le pouvoir qui est en train de faire siffler ces informations sur ma propre santé. Moi, c’est le gouvernement français qui me prend en charge tout mon séjour, tous mes biens et ce qui s’en suit. Donc si j’ai un salaire de 25 millions allez-y le vérifier. Celui qui est gestionnaire de la caisse, c’est Malick Sankhon. Moi, je dirige une institution qu’on appelle conseil d’administration. Et ce conseil d’administration est tripartite, donc aucun membre n’a un salaire », se justifie le S/G adjoint de la CNTG.

Yaya Dramé

628-38-05-76