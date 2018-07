Mamadou Mansaré réplique au Premier ministre : ‘’Kassory n’a pas le poids de reformer le syndicat’’

Apparemment, l’invite du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana aux syndicats de réformer leur structure ne trouvera pas de répondant. Du moins pour l’instant. Mamadou Mansaré, secrétaire général adjoint de la puissante confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) trouve en la sortie du chef du gouvernement un manque de connaissance du fonctionnement du monde syndical.

Pour lui, Kassory n’a pas le poids de réformer le syndicat car, dit-il, le syndicat est indépendant des partis politiques, des gouvernements et aussi des religions.

« Est-ce que Kassory a le poids ou le culot de reformer le syndicat ? C’est dire que c’est un inculte ce monsieur, il se dit docteur mais en réalité, il ne connait rien parce que le syndicat est indépendant des partis politiques, des gouvernements, des religions. Le syndicat est indépendant, il y a des conventions que la Guinée a ratifiées« , a rappelé le porte-parole de l’inter-centrale.

Parlant du retour des syndicats à la table de négociation, le camarade Mansaré d’affirmer : » la confédération syndicale internationale à laquelle nous sommes affiliés avec 207 millions de travailleurs et travailleuses a envoyé une lettre au président Alpha Condé. Et ce matin, cette confédération va s’adresser directement au médiateur de la république. Ils nous ont demandé de retourner à la table de négociations pour leur signifier qu’on a besoin d’une clarification« .

Plus loin, d’insister que la grève générale et illimitée est belle et bien maintenue : »Cela ne veut pas dire qu’on arrête la grève mais non, il faut que cela soit clair. La grève est bel et bien maintenue et sans service minium. Et les services aéroportuaires vont entrer en action, ils ont déjà fait un communiqué, l’espace aérien va être fermé« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22