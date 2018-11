Mamadou Samba après sa victoire à Dixinn : ‘’j’ai besoin d’Aboubacar Soumah’’

Dans un discours fort et sans triomphalisme, le nouveau maire de Dixinn a tendu la main à Aboubacar Soumah qu’il a battu.

Mamadou Samba Diallo qui a remporté ce vendredi 16 novembre la Mairie de Dixinn a appelé son désormais ancien challenger à une unité d’action pour le développement de Dixinn.

« Aujourd’hui est un autre jours pour Dixinn, une grande page de l’histoire est tournée. Plus de 10 ans de délégation spéciale, dix mois sans maire dans la commune. Aujourd’hui, Dixinn avec sa nouvelle équipe, entre dans la positivité. C’est la démocratie qui a gagné. J’invite l’ensemble des conseillers, les 37, à commencer par Monsieur Aboubacar Soumah, pour qui j’ai du respect, j’ai besoin de lui en première position, parce que je sais qu’il a de l’expérience. Chez moi, l’ethnocentrisme, l’appartenance politique, une fois à la Mairie, tout est oublié. Quand nous sommes ici, dites-vous que c’est l’équipe dirigeante de la commune qui se retrouve. J’ai besoin de la compétence de chacun. Nous avons aujourd’hui un droit, un droit qui consiste à réconcilier les fils de Dixinn et demander à chacun d’eux de faire face à une seule direction, qui est la direction du développement. Et sans paix, il n’y pas de développement. Donc, on a besoin de la paix pour développer Dixinn. Moi qui suis devant vous, je vous promets que mon engagement, c’est de faire de Dixinn, la vitrine de Conakry », a dit le nouveau maire de Dixinn.

A signaler que Mamadou Samba Diallo a remporté l’élection du maire par 23 voix contre 14 pour Aboubacar Soumah, candidat de la coalition du parti au pouvoir. Et le poste du 1er vice-maire est revenu au candidat de l’UDG, Mohamed Lamine Sylla. Le poste de 2è vice-maire est revenu à Amadou Paloma Touré du RPG Arc-en-ciel. Ibrahima Sory Camara de l’UFDG a raflé le poste de 3è vice-maire et le poste de 4è vice-maire est revenu à Elhadj Bemba Laye Camara de l’UDG.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39