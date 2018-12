Mamou: après la mort d’un enseignant dont le salaire est gelé, les autorités promettent de restituer 1 mois à la famille

Un enseignant dont le salaire est gelé à Mamou depuis deux mois pendant qu’il était malade a rendu l’âme dimanche dernier. Les autorités en charge de l’éducation dans cette préfecture comptent rendre le salaire du mois de novembre au moins à la famille du défunt. Pourtant quand il était malade, il avait plaidé à ce qu’on le paye pour qu’il puisse acheter ses médicaments. Mais, les responsables éducatifs de Mamou n’avaient pas accepté cela. On le considérait comme un enseignant gréviste. Ce professeur de Chimie au lycée Doukouré pendant plusieurs années, était hospitalisé depuis plus de deux mois maintenant.

Âgé d’une cinquantaine d’années, Mamadou Aliou Pandjé Baldé, n’a pas reçu dans son lit de malade ni le salaire du mois d’octobre et non plus celui du mois de novembre. Chose qui alimente les débats dans la ville-carrefour de la Moyenne Guinée.

« Ce n’est même pas lui seul. Les autorités éducatives de Mamou n’accordent aucune considération aux enseignants. Ce vieux qui est tout près de la retraite a vu son salaire bloqué pendant qu’il était dans son lit de malade. Il a longtemps enseigné la Chimie au lycée Doukouré. Il avait sollicité à ce que l’on donne son salaire et qu’il achète ses produits. Ils ont refusé. Malgré tout ce qu’il a fait pour la population de Mamou. On bloque son salaire pendant deux mois. Il a rendu l’âme par manque de moyen. Ce que les autorités de l’éducation sont parvenus à dire, c’est d’informer la famille qu’ils vont tout faire pour payer son salaire du mois de novembre. Le defunt a laissé des enfants. Dans deux ou trois mois, ils vont couper. La pension n’est pas suffisante. Qui va payer les frais de scolarité de ses enfants ? C’est déplorable. Je profite une fois encore de cette occasion pour dire aux enseignants, que si nous refusons de vivre comme des humains, nous allons vivre comme des cochons. Car ce gouvernement n’a aucun respect pour l’éducation, n’a aucun respect pour les formateurs de ce pays là. Pourtant tant vaut l’éducation d’un pays, tant vaut la nation», a fulminé Thierno Souleymane Sall, secrétaire général du syndicat des enseignants à Mamou.

Le défunt a été inhumé hier lundi au cimetière de Sabou après la prière de 14 heures.

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou