Mamou : le FNDC mobilise plusieurs personnes sans aucun incident signalé

La ‘’marche pacifique’’ du FNDC a eu lieu ce jeudi 24 octobre 2019, à Mamou. Contrairement à la manifestation du 14 octobre dernier qui a enregistré de nombreux dégâts et de pertes en vies humaines, la journée de ce jeudi fut une grande réussite sans incident signalé pour l’instant.

C’est après avoir chanté l’hymne national de la Guinée que la député uninominal de Mamou a scandé des slogans dont ‘’A bas le 3è mandant; A bas la nouvelle constitution; A bas le referendum; Il faut que le président Alpha Condé et son gouvernement comprennent que toute la Guinée ne veut pas de nouvelle constitution, ni un troisième mandate mais également de referendum; Vive Monsieur Sanoh; Vive Monsieur Koundouno; Vive Monsieur Koné; Vive Monsieur Elie Kamano; Vive la Guinée et vive les femmes pour que vivent les homes. Je suis tellement satisfaite que nous allons toujours prêts pour répondre à l’appel du FNDC’’, dira l’honorable Djessira.

Pour sa part et dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, Aliou, membre du front national pour la défense de la constitution a mis un accent particulier sur le respect des lois de la république.

‘’Le chantier le plus urgent à achever aujourd’hui en Guinée, c’est le respect des règles démocratiques par l’alternance au pouvoir et en termes clairs vous ne pouvez pas modifier ou remplacer la constitution en vigueur parceque cela créerait un grave problème pour notre pays sans compter les violences entre pro et anti nouvelle constitution. Notre pays est divisé, vous le savez et vous êtes le principal artisan de cette division. Et ce pays a besoin de stabilité pour se réconcilier et se reconstruire. Vous vous êtes battus pendant 40 ans, disiez vous pour accéder au pouvoir, vous l’aurez exercé pendant 10 ans et c’est suffisant. Laissez la place à un autre guinéen qui bâtira le soubassement que vous avez déjà posé. N’écoutez pas les oiseaux mauvais et augures. Pour paraphrase M. Kelèfa Sall, ancien président de la Cour Constitutionnelle, n’écoutez pas la mélodie des sirènes révisionnistes’’, dira-t-il, avant de scander amoulanfé

Se réjouissant du bon déroulement de la marche, le coordinateur du FNDC a remercié toute la population de Mamou, avant de féliciter les forces de l’ordre pour leur maturité.

‘’Aujourd’hui, il y a eu une marche pacifique, on est sorti à 10 h faire le tour de la ville. La marche s’est très bien passée. Nous félicitons tout le monde, les forces de l’ordre ont assuré la sécurité et ont bien encadré la marche, il n’y a pas eu de problème. Nous sollicitons encore d’autoriser s’il s’agit d’une marche pacifique pour avoir la paix. On a montré à l’opinion nationale et internationale que ce sont les autorités qui ont causé ce drame qui a eu lieu récemment à Mamou. Nous sommes sortis aux environs de 10 heures et on a fait le tour de la ville. Il n’y a pas eu d’incidents et la marche bien passée. La sécurité a assuré parce qu’ils ont pu encadrer cette marche. Nous demandons à toute la population qui est sortie de rentrer librement chez eux et je sais qu’il y a des malintentionnés mais pas parmi ceux qui ont marché aujourd’hui. A partir de 15 heures si nous voyons quelqu’un en train de manifester, ça ne sera pas la marche du FNDC’’, confie-t-il.

A rappeler que toutes les activités se sont déroulées comme à l’accoutumée mis hors les boutiques et magasins qui étaient fermés.

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou