Mamou: un maçon soupçonné d’avoir violé une écolière dans une latrine de l’école du centre 1

Mercredi dernier, une fillette de 8 ans au moins et élève en 3e année à l’école primaire du centre 1 a été violée dans les toilettes, par un inconnu aux environs de 11 heures pendant que la directrice et tous les enseignants étaient en classes. Le présumé violeur serait un maçon qui faisait partie de l’équipe qui construisait de nouvelles latrines non loin de là où la fille a été violentée. Malgré les cris de la fille, personne n’a su que cette sale besognes s‘y déroulait. Il a fallu que la fille quitte les latrines pour être aperçue en larmes par les vendeuses dans la cour de l’école.

“C’est un conducteur de moto taxi qui m’a violée dans les latrines. Il m’a pris en force et s’est couché sur moi. Il porte un gilet rouge, de teint noir et de taille moyenne», dit la petite. Évidemment, ces maçons portaient des gilets rouges, le suspect est de teint noir et de taille moyenne.

Informée, la directrice de l’école, assistée par les enseignants, ont transporté la victime à l’hôpital.

“Elle était blessée au cou et n’avait pas ses habits et son sac avec elle. Objets que nous avons retrouvés dans la douche. L’inspecteur régional de l’éducation, le DPE, le DSEE avaient été informés et se sont tous retrouvés à l’hôpital. La gendarmerie a été interpellée et toute l’équipe de maçons y compris le patron a été arrêté. Depuis, aucune information claire de la part des autorités sur le viol. Pour les responsables de l’éducation, à l’heure là, si on parle de ça on va démotiver les autres élèves. À l’hôpital, on choisit les personnes à qui on donne les vraies informations. À la gendarmerie, on attend le papier de l’hôpital. Mais, cela fait maintenant 3 jours que la fille n’est pas sortie de l’hôpital. Les maçons arrêtés n’ont pas été libérée. Pourtant des sources proches du dossier témoignent que la petite a des légions internes et externes. Les spermatozoïdes avaient déjà aperçue sur la fillette”, dit-elle.

Auprès de la famille victime, la déception est visible. Les oncles et tantes rencontrés ont l’air d’être intimidés pour ne pas se prêter aux questions de la presse. Pourtant la nouvelle s’est répandue dans toute la ville. En attendant le rapport des médecins. Nous y reviendrons

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou