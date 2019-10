Manif contre le changement de Constitution : Kankan, la 2è ville du pays n’a pas bougé

L’administration, les écoles, boutiques, magasins et marchés sont restés ouverts jeudi à Kankan, 2è ville de Guinée située à plus de 600 km au nord-est de Conakry. L’appel à manifester contre le changement de Constitution du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) n’a pas été entendu dans ce grand fief traditionnel du parti au pouvoir. Les citoyens ont vaqué à leurs activités quotidiennes. Aucun membre du Front n’était visible dans la circulation.

Interrogé, Mohamed Kaba, le coordinateur de l’antenne régionale du FNDC-Kankan a répondu que l’autorisation de marcher est arrivée trop tard. « Aujourd’hui on n’était pas préparés pour sortir par ce que c’est très tard qu’on a reçu l’autorisation de marcher et ensuite on est confrontés à deux grands problèmes : 4 de nos éléments qui ont été arrêtés à Siguiri se trouvent enfermés ici à la maison centrale de Kankan et 4 des 6 membres du FNDC sont aussi arrêtés depuis la semaine dernière. On va voir dans quelle mesure on pourra obtenir leur libération ». Ajoutant savoir que « c’est un mouvement qui va continuer. Donc, le prochain mot d’ordre, le FNDC-Kankan sera largement présent sur le terrain ».

Que reproche-t-on à ces 4 militants de l’UFDG arrêtés à Siguiri et qui les a arrêtés ? « Ils ont été arrêtés par les de services administratifs et judiciaires et on leur reproche d’avoir installé un bureau de base de l’UFDG à Kignèba-Coura dans la préfecture de Siguiri », répond-il.

Par ailleurs, Cheick Mohamed Kaba a invité les autorités à libérer leurs collègues détenus à la maison centrale de Kankan, faute de quoi ils envisageraient recourir à la rue jusqu’à leur libération.

« Tous les deux groupes aussi bien ceux du FNDC que ceux de l’UFDG nous voulons sincèrement obtenir leur libération pour qu’ils puissent rejoindre leurs familles respectives sinon nous manifesterons contre cette situation illégale par ce que la détention, elle est arbitraire »

A rappeler que le FNDC n’est représenté que dans 3 des 5 préfectures que compte la région administrative de Kankan (Kankan, Siguiri et Kouroussa). Et aucune de ces préfectures n’a répondu à l’appel à manifester du FNDC.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan