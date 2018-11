Manifs de l’opposition : Ousmane Gaoual Diallo dit déplorer que toutes ‘’les victimes viennent de la même communauté’’

Sur la radio Fotten Gollen, le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG Ousmane Gaoual Diallo s’est posé jeudi plusieurs questions sur les gens qui sont tués lors des manifestations de l’opposition…

« (…) Hier, les forces de désordre ont encore semé la terreur en assassinant deux jeunes garçons qui revenaient aux environs de 20h d’un vidéo club où ils sont allés regarder un match de football ça veut dire aujourd’hui, les assassinats se font indépendamment des mobilisations, indépendamment des mots d’ordre, on cible des gens, on les exécute et c’est ce qui m’a poussé d’ailleurs à déplorer le fait que toutes ces victimes-là viennent de la même communauté peule. Il faut dire les choses. Ces 101 personnes qui sont tuées, je suis en train de m’interroger est-ce que ces assassinats-là ne sont pas ciblés ? Est-ce qu’on ne cible pas spécifiquement cette communauté ? Est-ce que ce n’est pas ordonné ? Est-ce que ce n’est pas planifié ? Parce que c’est extrêmement surprenant de voir qu’après 101 personnes tuées à Conakry que les autorités gardent le silence, le chef de l’Etat et le gouvernement n’ont jamais eu un seul mot de compassion pour toutes les victimes comme si c’est des gens qui venaient de Mars. Sans qu’aucune enquête n’ait été diligentée, sans que les forces de l’ordre n’aient inquiétées un seul instant. Au contraire, on fait la promotion de celui-là même qui se distingue par la violence, dans la répression de ces manifestations de l’opposition ».

Mediaguinee