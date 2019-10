Manif du 14 octobre. Les femmes du FDNC réaffirment leur détermination : ’’nous n’allons pas reculer’’

Au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi, 10 octobre à la maison de la presse, les femmes du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont affirmé leur solidarité à la manifestation du 14 octobre prochain contre le référendum et le troisième mandat pour le président Alpha Condé.

Dans une déclaration, elles ont appelé les forces de l’ordre au professionnalisme pour « éviter les violences lors de cette manifestation ».

‘’ (…) Au regard des violentes répressions accompagnées de pertes en vies humaines que notre peuple a connues ces dix dernières années, nous en appelons à toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre pour préserver l’intégrité physique et la vie des citoyens (…) ».

Appelant les femmes de Guinée à sortir massivement le lundi prochain, les femmes du FNDC ont, à travers leur présidente Hadja Sarangbè Condé, indiqué qu’elles ‘’ne vont pas reculer’’.

‘’Elle vient de dire que lors des manifestions passées, ce sont les forces de l’ordre qui tuent. En Guinée ici, c’est la violence à outrance lorsqu’il y a des manifestations. Or, manifester, c’est un droit constitutionnel. Regardez les autres pays dans lesquels il y a des manifestations. En Algérie, il y a eu combien de jour ils manifestent ? Il y a eu un décès par balle ? Non. Nous nous sommes battus chèrement pour voir la démocratie dans ce pays. Il faut qu’on respecte toutes les règles de la démocratie. Donc, c’est le non-respect de la démocratie qui amène toutes ces violences. Le peuple de Guinée n’a pas le droit de manifester ? Il est mécontent. Même s’il y a une partie du peuple qui est mécontente doit manifester, elle a le droit de manifester. Nous nous sommes battus pour avoir la démocratie, nous n’allons pas reculer. Nous allons aller de l’avant vaille que vaille. Il faut que cela soit accepté de tout le monde’’, dit-elle.

Parlant de contre-manifestants, Hadja Maimouna Bah a indiqué que le FNDC fera une manifestation pacifique.

‘’ Les contre manifestants ont tout le temps de manifester. Manifester, c’est le droit de tout le monde. Pourquoi ils veulent le faire le jour de notre manifestation ? Qui veut des problèmes ? En tout cas, nous voulons des manifestations pacifiques et nous le feront qu’avec nos mains. Et, si vous avez lu la déclaration du FNDC, ils ont dit de ne répondre à aucune provocation. Parce que nous ne voulons pas l’affrontement ? Nous voulons manifester notre mécontentement et c’est tout. On n’est ni contre le professeur Alpha Condé ni contre le fait qu’il soit au pouvoir mais, nous voulons qu’il soit logique avec lui-même. C’est lui (Alpha Condé) qui dit qu’il s’est battu pendant 40 pour la démocratie en Afrique et particulièrement en Guinée’’, souligne-t-elle.

Mohamed Cissé

+ 224 623-33-83-57