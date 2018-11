Manif interdite de l’opposition/ Koureissy Condé chez Cellou Dalein : ‘’j’en appelle à la sagesse’’

L’ancien ministre guinéen de la Sécurité Sékou Koureissy Condé était chez jeudi chez le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo pour l’inviter à plus de dialogue avec le pouvoir pour sauver la paix dans le pays. Et ce, un jour de manifestation interdite de l’opposition républicaine…

« Je pense que nous devons pouvoir évoluer vers les négociations, vers le dialogue en vue de la mise en œuvre de ce qui a été arrêté, de ce a été convenu, qui va dans l’intérêt de notre pays, qui va de la paix et de la quiétude. Je pense que nous avons atteint un niveau de violence extrêmement élevé et nous avons atteint un niveau de dérapage tel que le pays a besoin d’imaginer les conséquences et il est important que chacun de nous s’engage dans le sens de la restauration de la confiance et du dialogue pour que la mise en œuvre des accords soit la priorité entre l’opposition républicaine et la mouvance présidentielle. J’en appelle à la sagesse, à la compréhension. Un mort d’homme en Guinée est une perte pour toute la Guinée. C’est en cela que je m’emploierais dans les minutes et les heures à venir.

Je suis préoccupé perce que lorsque le président de l’UFDG explique les mécanismes des accords, les discussions intervenues, il y a une question de justice. Je pense que ce pays-là a besoin de justice. Il faut s’écouter, l’écoute est nécessaire, il y a une incompréhension, il y a une crise de confiance, il faut restaurer la confiance. Toutes les bonnes volontés doivent aller dans ce sens ».

Thierno Sadou Diallo, depuis le domicile de Cellou Dalein Diallo à Dixinn