Manifestation du FNDC : ‘’sur les 38 communes, il n’y a pas plus de 7 qui ont manifesté’’ (Aboubacar Sidiki Camara du RPG)

La manifestation d’hier jeudi 24 octobre du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) continue d’être l’objet de commentaires. Si pour les organisateurs cette marche a été un véritable succès sur le plan de la mobilisation, certains responsables et membres du parti présidentiel ont une autre lecture de ladite marche.

Interrogé, Aboubacar Sidiki Camara, Directeur général adjoint de l’AGETIPE et membre du RPG Arc-en-ciel nous confie que ce sont les militants de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) d’Elhadj Cellou Dalein Diallo qui étaient dans la rue.

‘’Depuis 2010, ce sont les mêmes personnes qui sont mobilisées contre toutes les actions de développement en Guinée’’

« D’abord, nous nous pensons que le Front National pour la Défense de la Constitution, c’est l’UFDG déguisée. Comme d’habitude, ce sont les militants de l’UFDG qui étaient mobilisés hier dans la rue. Mais il savoir que le peuple de Guinée dans sa majorité soutient les actions de développement du Président de la République, Pr Alpha Condé. Depuis 2010, ce sont les mêmes personnes qui sont mobilisées contre toutes les actions de développement en Guinée. Donc, pour nous, il n’y a pas de nouveauté dans ce qui s’est passé hier. Car, ce sont les mêmes militants et responsables politiques qui ont manifesté. En terme plus clair, ce sont les militants de l’UFDG qui étaient mobilisés et nous savons comment ils (responsables de l’UFDG) ont pu faire cette mobilisation. Ils sont allés jusqu’à emporter les jeunes dans toutes les préfectures environnantes de Conakry. Pour nous, cet appel à manifester de l’UFDG déguisée en FNDC a été rejeté par le peuple de Guinée. Parce que sur les 38 communes de Guinée, il n’y a pas plus 7 communes qui ont manifesté. Ça veut dire que globalement, les Guinéens soutiennent le projet de la constitution. »

‘’Sidya Touré est de nos jours un leader qui ne se trouve que sur les réseaux sociaux et dans les studios de radio’’

Parlant du leader de l’Union des Forces Républicaines, Sidya Touré qui a pris part à ladite marche, il a tenu à préciser : « Je pense qu’il faut faire une analyse très objective aujourd’hui. Le président de l’UFR, Sidya Touré est de nos jours un leader qui ne se trouve que sur les réseaux sociaux et dans les studios de radios. Les dernières élections communales en témoignent. C’est la même chose que Dr Ousmane Kaba, Faya et d’autres qui se sont coller à l’UFDG pour qu’ils soient remorqués un jour. La seule formation politique de l’opposition capable de mobiliser aujourd’hui reste l’UFDG et tout le monde connait les raisons liées à ça. Tous ces autres petits partis sont remorqués par l’UFDG depuis 2010. C’est pourquoi nous disons que le FNDC, c’est l’UFDG déguisée. Donc, disoons que c’est l’UFDG qui a mobilisé hier et ça été toujours. Il faut d’ailleurs rappeler que l’UFDG a fait dans le passé des mobilisations plus importantes que celle d’hier jeudi…

‘’Une coordination n’est pas une entité politique, elle doit être neutre dans le débat politique’’

Plus loin, il a invité la jeunesse guinéenne d’être vigilante. « Comme l’UFDG s’est transformée en FNDC, nous demandons à la jeunesse guinéenne d’être vigilante. Aujourd’hui, l’UFDG est en train d’utiliser d’autres moyens qui consistent à diviser et à mettre dos à dos, les Guinéens. Cela est inacceptable et les Guinéens doivent comprendre cette nouvelle stratégie. Je lance également un appel aux coordinations régionales. Une coordination n’est pas une entité politique et elle doit être neutre dans le débat politique… »

Youssouf Keita

