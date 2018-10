Manifestions de l’opposition républicaine : des milliers de personnes battent le pavé à Labé

Dans la matinée de ce mardi 30 octobre 2018, ils étaient des milliers des personnes à battre le pavé, conformément a l’appel de l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo. Avec des pancartes en mains sur les quelles on pouvait lire : ‘’Nous voulons la justice ! A bas Alpha Condé ! Respectons les accords.’’

Interrogé à chaud sur l’objectif de cette marche, la 2è vice maire issu des rangs de l’UFDG a expliqué : ‘’C’est pour dire halte aux violences faites aux femmes, dire à Alpha Condé qu’ont ne doit pas toucher à notre leader. Nous avons comme itinéraire le carrefour Hoggo-M’bouro, le marché central, le stade régional, le quartier Daka, Tata, Hoggo-M’bouro, et au stade régional où nous allons tenir nos discours aux environs de 13 heures pour clôturer la marche pacifique ‘’, nous confie Mme Yacine Diallo.

Dans le même sillage, le premier vice maire martèle qu’il n’est plus question de négocier avec le gouvernement, mais plutôt faire plier le pouvoir à travers des manifestations de rue.

‘’Nous disons non à la corruption, à la violation de nos lois, aux tueries des manifestants et non à l’interdiction des manifestions en Guinée. L’opposition a tout fait pour qu’on n’arrive pas là où nous sommes. Nous avons prôné la paix mais Alpha Condé se croit plus malin, nous allons lui faire comprendre que nous avons le peuple derrière nous. Il n’est plus question de négocier avec lui, mais il va respecter les accords, car la rue lui obligera. Tout Labé est sortie aujourd’hui pour montrer à l’opinion que nous en avons marre de ce régime autoritaire et dictatorial. Notre manifestation est bien structure et nous avons informé les autorités, il ni pas de jets de pierre. Nous sécurisons nous même notre marche, car c’est une manifestation moderne. Après la manifestation, nous allons tout faire pour que chacun rentre chez lui sain et sauf’’, a déclaré Mamadou Aliou sampiring Diallo.

Une énième manifestation qualifiée de peine perdu par ce militant acquit au parti au pouvoir. ‘’Nous, nous voulons du travail, si l’opposition ne veut pas qu’on tue les soi-disant manifestants, elle doit arrêter de sortir. Depuis 10 ans, elle manifeste mais ça n’aboutit pas. Moi, je condamne ces manifestations à répétition en Guinée. Les guinéens souffrent énormément de nos jours. Je félicite les forces de l’ordre qui ont empêché Cellou et sa bande de sortir à Conakry ‘’, dénonce Mamadou Diaby.

A noter qu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, aucun incident n’avait été enregistré dans la commune urbaine de Labé. Nous y reviendrons.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83