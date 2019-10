Manifs des 14 et 15 octobre du FNDC : l’observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité fait son bilan

Après avoir déployé plus de mille quatre cent observateurs sur le terrain lors des manifestations de rue du 14 et 15 octobre dernier appelées par le front national pour la défense de la constitution (FNDC), l’observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité a rendu ce mercredi 23 octobre, son rapport d’observation.

Dans son rapport, l’observatoire citoyen qui s’est mobilisé sous l’impulsion du conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSG), fait un bilan de 9 morts dont 8 à Conakry et 1 à Mamou.

»Les informations recueillies par les observateurs régionaux, préfectoraux et communaux se présentent comme suit : des cas de mort ont été enregistrés. Nous regrettons la mort de 8 manifestants et un agent des forces de l’ordre », peut-on lire sur le rapport.

Par ailleurs, l’observatoire révèle : »La présence de nombreux mineurs dans les manifestations, des injures et menaces des manifestants envers les forces de l’ordre, l’utilisation présumée de l’alcool et autres stupéfiants, la présence active et salutaire de la croix rouge guinéenne aux côtés des blessés ».

Dans le même sens, l’observatoire qui était représenté dans tous les quartiers de Conakry et dans toutes les grandes villes du pays constate : ‘’l’usage d’arme à feu ayant entrainé des morts d’hommes et des blessés, des actes d’incivisme, de déviance, de provocation et de violence de la part des manifestants. »

Face à cette situation, L’observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité interpelle : »Toutes les parties à la responsabilité et d’user de tous les moyens légaux pour mettre un terme aux actes de déviance, aux discours belliqueux et de violence. Au premier ministre et au FNDC de tout mettre en œuvre pour se mettre au tour d’une table de dialogue et d’arrêter la violence. Aux autorités judiciaires de tout mette œuvre pour situer les responsabilités dans les violences, faire la lumière sur les tueries et garantir une justice transparente. »



Thierno Sadou Diallo

