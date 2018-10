Mannequinat : vers l’organisation de la première édition de la Fashion Show du mannequinat guinéen à Conakry

Dans le but de valoriser et de promouvoir le mannequinat en Guinée, la structure Best Organisation Guinea (BOG), organise la première édition de la Fashion Show du mannequinat Guinéen(FASMAG), du 1 er au 3 nombre prochain à Conakry.

Durant les trois(3) jours, il y aura au programme une conférence- débat dont le thème sera consacré sur l’importance de la formation sur le métier de mannequinat, le leadership, le management, le réseautage (Networking) et qu’est ce qu’un bon mannequin ? Il aura aussi une formation pratique axée sur le catwalk, les techniques de photoshoot, le make-up, le défilé cabine et la fitness, sera dispensée pour les inscrits de cette première édition.

A rappeler que cette première édition de la Fashion Show du mannequinat guinéen(FASMAG) sera clôturée par un défilé le 3 novembre prochain dans la salle de spectacle du Prima Center à Kipé. Et sera suivie d’une remise des prix aux mannequins guinéens qui ont marqué l’année. Et d’une autre remise des satisfécits aux bénéficiaires des différents modules.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22