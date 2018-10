La marche de l’opposition interdite, Fodé Oussou : « nous n’allons pas obéir… »

L’affrontement entre opposants et forces de l’ordre semble inévitable demain mardi sur l’autoroute Fidel Castro.

Après l’interdiction de la marche qu’elle a projetée ce mardi 23 octobre par la mairie de Matoto, l’opposition Républicaine reste droit dans ses bottes. Dans une brève entrevue qu’il a accordée à notre rédaction, Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d’opposition, a soutenu que sa mouvance n’obéira pas à cette décision.

« Ce que l’opposition peut faire, c’est d’informer à temps, elle n’a pas à obéir aux injonctions de gens qui n’ont aucun argument. La Guinée est devenue comme un pays sans État, c’est comme la jungle. Ce qui se passe, c’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, c’est-à-dire que ceux qui décident de valider ou de ne pas valider, ne devraient même pas être là . C’est le seul pays au monde où on peut organiser des élections communales et être incapable d’installer les maires »,a-t-il dit tout en réitérant leur volonté de ne pas obéir à l’interdiction de la marche.

« On a pas à obéir aux gens qui n’ont aucune légitimité, c’est-à-dire qu’obéir à ces gens-là ou respecter ce qu’ils ont dit, c’est comme si on cautionne leur illégitimité. La loi dit qu’il faut informer trois jours avant, mais la loi n’a pas dit qu’il faut interdire les manifestations de façon fantaisiste. Ces gens-là, les secrétaires généraux-là, il sont tous militants du RPG arc-en-ciel », a ajouté le chef de file des libéraux démocrates à l’assemblée nationale .

L’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo compte par cette manifestation dénoncer ce qu’elle appelle l’installation sélective et désordonnée des conseils communaux et de leurs exécutifs. La semaine dernière, deux journées ville morte avaient été organisées et s’étaient soldées par des morts d’hommes .

Thierno Sadou Diallo

