Marche du FNDC sur l’autoroute, lundi : l’ancien itinéraire reste inchangé

C'est un coup dur pour le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) qui pensait pouvoir rallier lundi prochain le palais du peuple à Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry.

Selon une source généralement bien informée, le principe de la marche sur l’autoroute Fidel Castro le 4 novembre prochain est accepté mais l’ancien itinéraire (24 octobre dernier) reste inchangé. La marche des opposants au changement de Constitution en Guinée partira donc du rond-point de la Tannerie, Gbessia-Kondébounyi, Transversale 1 (T1), Hamdallaye pour l’esplanade du stade du 28 septembre à Dixinn.

« Ce n’est pas parce que le chef de l’Etat est passé hier par l’autoroute que le FNDC doit passer par là-bas. C’est ridicule de croire que cela est possible. En Guinée, le président de la République est la plus grande institution du pays. On ne doit pas le comparer aux opposants. On n’est pas à une élection pour les comparer », lâche ce haut responsable d’une commune de Conakry.

