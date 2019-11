Marche du FNDC : voici le rapport d’observation de l’OCGR

Lors de la marche du front national pour la défense de la constitution (FNDC) de ce jeudi, 14 novembre, l’observatoire citoyen de la gouvernance et de la recevabilité, a déployé plusieurs observateurs pour déceler les manquements auxquels se livrent les manifestants et les forces de l’ordre.

Dans ce rapport, l’OCGR déplore la mort d’un jeune par balle à Hamdallaye et révèle plusieurs autres manquements dont l’interpellation des tirs à balles réelles, des violations de domiciles privés à Dabondy, l’incendie d’un bus de transport public et 5 autre caillassés et l’attaque du véhicule du président de l’UFR…

