Marche des femmes de l’opposition : empêchées d’atteindre leur cible, elles réussissent tout de même à bloquer la circulation 

La marche des femmes de l’opposition républicaine qui était prévue ce jeudi 1er novembre 2018, du stade du 28 septembre au Ministère de la sécurité et de la protection civile a été empêchée par les forces de sécurité.

Interceptées dans leur parcours au carrefour Donka du côté de l’autoroute Fidel Castro, elles seront empêchées d’atteindre leur cible. Pendant plus d’une heure, elles ont réussi à bloquer la circulation en créant des embouteillages avant de retourner chez elles.

Dissimulées parmi les mendiants, il leur a fallu attendre après la prière de 14 heures pour prendre leur départ. À peine avaient-elles franchi l’autoroute Fidel Castro qu’elles ont été ralenties dans leur élan par les forces de l’ordre. Hadja Maimouna Bah Diallo, vice-présidente du comité des femmes de l’UFDG décline l’objectif de la présente marche.

« Nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin, nous avons voulu marcher aujourd’hui pour aller vers le ministre de la sécurité et de la protection civile pour lui donner ce mémorandum où nous avons les photos des victimes, pour l’interpeler face à ses responsabilités. Ce sont ses hommes, parce que c’est lui le ministre, qui sont en train de tuer nos enfants dans la ville. Vous êtes tous à Conakry et vous savez qu’avant hier seulement il y a eu un mort et 15 blessés par balle dont une femme enceinte. Nous pensons nous les femmes que l’heure est grave. Aujourd’hui, on a un fléau dans notre pays au même titre ou plus qu’ebola. Figurez-vous, nous sommes à 100 morts, si on compte ceux qui sont morts à Mandiana et à Dinguiraye », a-t-elle estimé.

Selon l’opposition républicaine, le bilan des victimes des manifestations depuis l’arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé s’élève aujourd’hui à 100 morts. Considérant que trop c’est trop, elles en appellent à la responsabilité du ministre de la sécurité et de la protection civile

« À Conakry ici, il y a 98 morts par balles et par nos forces de sécurité. Nous avons voulu aller rencontrer le ministre de la sécurité et le mettre devant ses responsabilités, pour lui dire au lieu de s’asseoir derrière la télévision et dire que ses hommes travaillent de façon professionnelle, il n’a qu’à ouvrir ses yeux et voir ce que ses hommes font dans les quartiers. Ils volent, ils violent. Trop c’est trop. On aurait voulu l’avoir en face de nous, malheureusement il n’a pas eu le courage de nous recevoir. Quand un homme est courageux, il doit prendre ses responsabilités, il ne doit pas reculer. Il nous a prouvé qu’il n’est pas courageux. Il devait avoir le courage de s’arrêter devant nous, nous les mamans des victimes, pour nous voir. On allait lui dire en face qu’il est en train d’assassiner nos enfants, on ne savait pas qu’on l’a mis à ce poste pour tuer nos enfants. Mais malheureusement, il n’est pas un homme courageux, ce n’est pas un homme d’Etat, il devait nous attendre, il ne devait pas nous barrer la route, il nous a barré la route, mais nous avons passé notre message. Il faut qu’il comprenne qu’on en a assez. Trop c’est trop ».

Après avoir vaille que vaille tenté d’immobiliser la circulation, elles seront dissuadées par les policières et gendarmes avant de reprendre le chemin de leurs maisons sans aucune violence.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098