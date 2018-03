Marche des femmes de l’opposition : ‘’le mercredi, aucun homme au dehors, même les forces de sécurité’’ (Mariama Tata Bah, UFDG)

Les femmes de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), par la voix de la députée Mariama Tata Bah, ont, au cours de l’assemblée générale du parti, lancé samedi un appel à toutes les femmes de la Guinée à sortir le mercredi prochain pour manifester leur ras-le-bol face à ceux qui tuent les manifestants lors des marches.

La première condition que l’on demande aux hommes, que personne ne sorte au dehors ce jour, aucun, même les forces de sécurité

‘’Je parle au nom des femmes de l’opposition républicaine et de toutes les femmes éprises de paix et de justice pour ce pays. Le mercredi, nous voulons effectuer une marche pacifique et je voudrais que cette marche soit à l’image de ce qu’on avait organisée à Labé. Quelle est la première condition que l’on demande aux hommes ? Que personne ne sorte au dehors ce jour, aucun homme, nous n’avons pas besoin des hommes au dehors, ne voulons pas voir les militants au dehors, non plus nous ne voulons voir un gendarme, un policier ou un militaire, nous n’avons pas besoin. Si c’est pour notre sécurité, nous allons l’assurer nous- mêmes« .

Nos enfants sont tués comme des chimpanzés dans la nature

» Aidez- nous à sauver nos âmes, nos enfants sont tués comme des chimpanzés dans la nature. Mais où on va dans ce pays ? Il faut que ce gouvernement d’Alpha Condé arrête, il faut que les forces de sécurité cessent, puisque tous ceux qui sont devant eux, ce sont leurs frères, leurs sœurs. Il faut que la force de sécurité accepte d’être la sécurité d’un pays mais pas la sécurité d’un individu. Je suis désolée mais il fallait que je dise ça au professeur Alpha et à son gouvernement « .

Sortons dire à Alpha Condé si quelqu’un doit quitter ce pays et partir, c’est bien lui Alpha

Je demande, dit-elle : « à toutes les femmes de sortir. Nous ne sortons pas pour jeter des cailloux ou pour insulter, pour tuer, non, on ne sait même pas faire ça. Nous n’avons même pas la force de jeter des cailloux, nous ne sommes pas armées mais sortons dire à Alpha Condé si quelqu’un doit quitter ce pays et partir, c’est bien lui Alpha. Nous nous connaissons nulle part, à part ce pays, qu’Allah nous préserve d’une tragédie. Où nous allons partir ? Où nous allons envoyer nos enfants ? On va les avaler ? Alors levons -nous, le mercredi, il n’y aura pas de marché, pas de travail pour les femmes, levons-nous pour dire Alpha Condé, nous sommes fatiguées ».

Aussi, faut-il noter que lors de cette marche pacifique de mercredi prochain, les femmes de l’opposition républicaine exigent des tenues de couleur blanche accompagnées de foulards rouges. L’itinéraire c’est le carrefour concasseur au rond-point de Bambéto où elles vont tenir des discours.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

