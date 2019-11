Marche funèbre à Conakry : un tailleur et un élève tués (Ministère de la Sécurité)

Dans un communiqué dont Mediaguinee détient copie, le Ministère de la Sécurité et de la protection civile a annoncé la mort de deux personnes ce lundi à Conakry, des blessés et le saccage du PA de Bambéto lors des échauffourées entre les forces de l’ordre et éléments du cortège funèbre. Ajoutant que l’hôpital Ignace Deen a reçu dans sa morgue les corps d’Abdoulrahim Diallo (tailleur) et de Mohamed Sylla (élève)…

Elisa CAMARA