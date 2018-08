Marche du jeudi : Cellou Dalein demande à la population de sortir dans la rue

Malgré l’interdiction de toute marche par les autorités sur toute l’étendue du territoire national, l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo entend les défier. Ce mardi au cours d’une conférence de presse, le chef de file de l’opposition a déclaré qu’il marchera le jeudi 9 Août sur l’autoroute Fidel Castro.

« Nous avons toujours nos pièces, je peux vous donner. On nous a volés 20 sièges dans les quatre communes. Nous avons perdu beaucoup de sièges au niveau des conseillers communaux par la falsification des PV ou par élimination abusive. Nous voulons manifester pour exiger la publication des vrais résultats. C’est ce que nous allons continuer à faire. Donc après demain, le jeudi en demandant aux citoyens de sortir dans les rues pour défendre les suffrages parce qu’ils ont voté et on doit respecter leur vote », a déclaré Cellou Dalein Diallo. Ajoutant que « l’opposition a donc décidé d’organiser une marche pacifique ce jeudi 9 Août sur l’autoroute Fidel Castro dont l’itinéraire est : Tannerie en passant par l’aéroport, carrefour Kénien, le rond-point Belle vue et Dixinn terrasse où sera organisé un meeting de sensibilisation et d’information ».

Depuis la fin des communales du 4 février, l’opposition républicaine crie aux fraudes et exigent la publication des « vrais résultats ».

Yaya Dramé et Thierno Sadou Diallo

