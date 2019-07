Missira/Koubia : deux filles d’une même famille foudroyées

Dans la soirée du vendredi, 19 juillet dernier, ce sont deux filles d’une même famille âgées entre 12 et 9 ans qui ont été foudroyées dans le secteur Koutai, district Tountaiba situé à 15 kilomètres de la préfecture de Koubia.

Selon nos informations, deux autres personnes ont été grièvement blessées suite à cette décharge.

« Effectivement, une foudre a tué deux de nos filles ici hier vendredi. Elles étaient toutes dans la maison. Il s’agit de deux filles, la plus âgée s’appelle Fatoumata Binta, la seconde se nomme Mariama Sadio. Le drame s’est produit à 17 h 30. Leur père s’appelle Mamadou Dian Dioheré Diallo. Les victimes sont âgées entre 9 et 12 ans. Le drame s’est produit dans le district de Tountaiba, secteur Koutai à 15 km de la préfecture de Koubia. Il y a eu également deux personnes grièvement blessées. Nous avons enterré les défuntes et les blessés sont à l’hôpital préfectoral de Koubia où ils continuent de recevoir des soins intensifs. C’est après les expertises que les corps ont été remis à la famille pour inhumation. Le commissaire police, le maire et le sous-préfet étaient tous présents sur les lieux », nous a confié au téléphone, Alpha Habib Barry, conseillé communal.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

