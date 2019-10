Matam : Badra Koné ‘’le général’’ de l’UFR mis aux arrêts

La traque a finalement eu raison de lui. Badra Koné qui aime à se faire appeler le général, secrétaire général de la jeunesse UFR de Matam a été mis aux arrêts ce dimanche. Le « one man show » du parti de Sidya Touré qui était dans un trou de souris a fini par être arrêté.

Selon nos informations, Badra Koné qui -dans une vidéo devenue virale sur la toile- arborait fièrement hier l’uniforme militaire sur fond de menaces au président Alpha Condé risque très gros.

Quelques heures avant son arrestation, Badra avait fait dimanche un show largement partagé sur Facebook.

« (…) La Guinée est arrivée à un niveau où la déception est la seule chose la mieux partagée. Ce qui vient de passer, il faut être petit pour faire ça. Trois camions de gendarmes ont débarqué chez moi, chez mon père, pour s’attaquer à moi pour le simple fait que demain, je suis prêt à aller dans la rue pour manifester ce que la loi m’autorise de faire. On ne prend pas tout le monde comme on veut. Ils ont déjà pris beaucoup de personnes (…). Pour me prendre, il faut marcher sur beaucoup de corps. Je peux vous garantir cela. Ils vont faire du mal à Matam avant de m’avoir », avait-il confié dans la vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux.

Focus de Mediaguinee