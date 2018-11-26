Match aller préliminaires Ligue des Champions : HAC Vs BYC, les tickets en vente à partir de ce mercredi

A l’occasion du match aller opposant le HOROYA AC aux BARRACK YOUNG CONTROLER du Liberia, comptant pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions TOTAL CAF 2018/2019 le Mercredi 28 Novembre 2018,vous trouverez ci-joint un communiqué concernant la vente ainsi que les tarifs des tickets…
A L’OCCASION DU MATCH ALLER POUR LES PRÉLIMINAIRES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS TOTAL CAF 2018/2019, LE HOROYA ATHLETIC CLUB INFORME SES SUPPORTERS, LE PUBLIC DE GUINEE, AINSI QUE LES PASSIONNES DU FOOTBALL, QUE LES TICKETS DU MATCH L’OPPOSANT AUX BARRACK YOUNG CONTROLLER DU LIBERIA CE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 A 17 HEURES AU STADE DU 28 SEPTEMBRE, SERONT VENDUS A PARTIR DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 AU STADE DU 28 SEPTEMBRE.
NOUS INFORMONS LES SUPPORTERS ET LES PASSIONNES DU FOOTBALL QUE POUR SOUTENIR LE HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY, CHACUN DEVRA ACHETER SON TICKET OU SON BRACELET, CAR L’ENTRÉE DU STADE NE SERA PAS GRATUITE.
LES GRADINS SONT VENDUES À 2.000 GNF
LES SECTEURS 1 – 2 – 3 ET 7 – 8 – 9 SONT VENDUS 10.000 GNF
LES SECTEURS 4 – 5 – 6 SONT VENDUS A 15.000 GNF
RENDEZ VOUS A PARTIR DU 27 NOVEMBRE AU STADE DU 28 SEPTEMBRE, ET PROCUREZ VOUS VOS TICKETS.
HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY… ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE!!!