MATD : remise de 4000 kits d’enrôlement à la CENI

Ce mardi 1er octobre, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), le général Bouréma Condé, a procédé à la remise officielle de 4000 kits d’enrôlement des électeurs à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au nom de l’Etat guinéen. C’est la devanture du MATD qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise, en présence du président et de certains commissaires de la CENI.

Dans son discours de circonstance, le l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a rappelé que le 4 Septembre dernier, dans son importante adresse à la Nation, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, a lancé un appel à tous les acteurs du processus électoral pour accompagner la CENI dans l’organisation des élections législatives dans le courant de l’année 2019. Un appel qui, dit-il, a davantage mobilisé le Gouvernement, à travers le MATD, dans l’accomplissement de sa mission régalienne d’accompagnement.

« C’est donc pour moi un grand honneur et une réelle satisfaction aujourd’hui de procéder à une opération aussi importante du processus électoral que celle de la mise à la disposition de votre prestigieuse institution des kits d’enrôlement des électeurs. Cette disposition, comme vous le savez, découle de l’article 21 de la loi L044/AN modifiant certaines dispositions de la loi 016/2012/CNT portant organisation et fonctionnement de la CENI.

Cette activité est donc la matérialisation éloquente de la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé et de Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement, à respecter en amont les dispositions légales dans la réalisation du processus électoral. Ce faisant, je me reconnais dans le rôle constitutionnel de partenaire technique majeur de la CENI, en vous remettant au nom de l’Etat, quatre mille (4000) kits d’enrôlement biométrique des électeurs pour la révision des listes électorales. », a indiqué le ministre Bouréma Condé. Avant de donner la composition d’un kit d’enrôlement : un ordinateur utilisant les paramètres Androïd ; un capteur d’empreinte digitale ; une caméra photo numérique ; une batterie et un ensemble de câblages nécessaires à son fonctionnement.

Il a par ailleurs rassuré la CENI de la détermination du Gouvernement à tout mettre en œuvre pour que l’acquisition des matériels restants n’entame en rien le bon déroulé du chronogramme des élections législatives prévues pour la fin de cette année.

Après avoir reçu du ministre Bouréma Condé un échantillon du kit d’enrôlement, le président de la CENI, Me Amadou Salif Kébé, a déclaré ceci : « c’est avec un grand plaisir que je reçois ce jour cet important lot de kits biométriques en vue de l’enrôlement des électeurs et de la révision des listes électorales dans la perspective des consultations législatives du 28 décembre 2019. La fourniture de ces kits biométriques par l’Etat s’inscrit en droite ligne de l’application de la nouvelle loi sur la CENI, attribuant à l’Etat la fourniture du matériel électoral lourd qui comprend les kits, les urnes, les isoloirs, le matériel informatique, les engins roulants entre autres. ». Ensuite, Me Amadou Salif Kébé fera savoir que des commissaires de la CENI sont actuellement dans les villes et campagnes guinéennes pour mettre en place les Commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales (CAERLE). Ces derniers ont pour mission de préparer le terrain à un correct déroulement des prochaines révisions et à l’enrôlement des électeurs ; de tous les électeurs, comme indiqué dans les recommandations formulées par les experts à l’issue de l’audit du fichier électoral.

Le président de la CENI n’a pas manqué d’exprimer la gratitude de son institution à l’Etat guinéen pour sa vision et les gros sacrifices financiers consentis pour permettre à notre pays de se doter de ces équipements ultramodernes et d’assumer, en matière électorale, sa pleine souveraineté.

Service Communication du MATD