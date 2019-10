Matoto : l’an 61 de l’indépendance nationale célébré avec faste autour du maire Mamadouba Tos Camara

C’est sous le thème « l’histoire de la commune de Matoto » que le 61è anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance nationale a été célébrée ce mercredi 2 octobre, à Matoto. Présidée par le maire de ladite commune, Mamadouba Tos Camara, cette cérémonie festive a regroupé des conseillers communaux et de plusieurs invités de marque dont le tout premier maire de la commune de Matoto, Mohamed Alkhaly Keita.

« Ma fierté est d’autant plus immense que cette date historique et emblématique nous offre l’occasion de commémorer les dignes et illustres fils et filles qui ont mené une lutte âpre au prix de leur sang pour fonder cette glorieuse nation. Je voudrais au nom du conseil communal, je voudrais rendre un vibrant hommage et saluer la mémoire de nos devanciers dont l’immense courage nous a permis de vivre cette ère de dignité, de liberté pour le bonheur de tous les fils et filles du pays. Aujourd’hui, force est de reconnaitre que le lourd héritage légué s’allège progressivement grâce à la clairvoyance, du bâtisseur dont la vision est de faire de la Guinée une nation libre, unie et prospère. Je veux nommer son Excellence le Pr Alpha Condé, Président de la République », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il a salué les nombreux efforts qui ont été fournis par ses prédécesseurs qui ont selon lui, « bénéficié de la confiance des laborieuses populations de Matoto, depuis l’avènement des communes en République de Guinée. »

Parlant des résultats obtenus sous son leadership en si peu de temps, il a entre autres parlé de « la réforme de l’administration communale et de l’état civil, la création d’un climat de travail adéquat basé sur la collaboration et le respect, la mobilisation et la sécurisation des recettes, une forte implication dans l’assainissement participatif. Ces différentes réformes ont permis après 8 mois de gestion d’inscrire dans nos perspectives de cette année 2019, un vaste programme de développement de la commune notamment : La construction d’un centre de santé à Lansanaya avec l’approbation du conseil communal ; L’installation de trois forages avec fontaines d’eaux ; La construction d’une école primaire ; La construction de hangars en fer dans certains marchés de Matoto ; Un plan de développement local en cour d’élaboration ; La rénovation partielle du bloc administratif de la mairie et de l’état civil… »

La cérémonie a pris fin par la remise des outils scolaires aux enfants de deux orphelinats de Conakry et la prestation de nombreux groupes artistiques.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30