Matoto : il se fait passer pour un cameraman et réussit à dérober argent, téléphones et habits dans un baptême

La scène s’est déroulée samedi matin dans une famille à Matoto Khapitayah qui célébrait un baptême. L’auteur du vol s’est présenté à la première heure muni d’une caméra, d’un appareil photo et un sac à dos ; aussitôt il commence à prendre des images, d’abord dans la salle de cérémonie puis dans la chambre de la mère du nouveau-né où il prend une dizaine de photos.

Profitant d’un moment de détente, il réussit à dérober une somme de plus d’un million de francs guinéens, 5 téléphones portables androïde, des habits destinés au bébé et à sa maman. Il continu son filmage à l’extérieur du bâtiment avant de s’en fuir laissant une famille dans une désolation totale. Tout ce qui était destiné à la cérémonie est parti sans traces.

« Quand je l’ai vu prendre des images au salon, j’ai pensé qu’il a été contacté par ma femme, alors on lui a ouvert les portes des chambres pour filmer. Quand il est arrivé dans la chambre de Madame, il a commencé par filmer les meubles, les cadeaux du baptême composés d’habits, d’un carton de savon, de serviettes, bref tout ce qui était préparé pour la cérémonie. Alors il a réussi à tromper tout le monde et partir sans aucun bruit. Toutefois je me réjouis qu’il n’ait pas volé notre enfant car un moment il s’est retrouvé seul avec lui dans la chambre » a témoigné le père de l’enfant.

Boriko Diallo