Matthias Veltin, ambassadeur d’Allemagne : ‘’j’aimerais bien voir plus de femmes ici à des postes de responsabilité’’

Interrogé sur son constat en ce qui concerne la promotion des femmes en Guinée, Matthias Veltin, l’ambassadeur sortant d’Allemagne a répondu qu’elles sont très actives dans la vie économique du pays. Les considérant plus crédibles que les hommes, Matthias Veltin a exprimé son souhait de voir plus de femmes à des postes de responsabilité.

Le diplomate allemand a dit avoir discuté avec ces jeunes dames après leur formation. Avec quelques expériences, elles doivent savoir désormais quels sont leurs droits et qu’est-ce qu’il faut exiger. « C’était des jeunes femmes qui m’ont vraiment impressionné, mais j’ai aussi remarqué à cette occasion-là que c’est vraiment aux femmes elles-mêmes de défendre leur cause. On ne peut pas attendre des hommes qu’ils acceptent l’égalité. Les jeunes femmes ont dit, celles qui ont fait les études à l’université, que c’est bien sûr les jeunes de notre âge. A l’université, on parle différemment ; ce n’est pas comme les parents. Mais quand il s’agit de la question sur l’égalité, vous acceptez que nous travaillions. Nous ne voulons pas toujours rester à la maison avec la famille ; les choses comme ca. Les jeunes hommes se disent toujours que la femme doit faire le ménage et qu’elle ne peut, en aucun cas, être l’égale de l’homme. Je crois que c’est vraiment nécessaire, mon encouragement, mais je suis aussi un homme. J’ai vu la contribution des femmes dans la vie économique de ce pays. J’ai vu en général aussi plus de crédibilité chez les femmes. Il n’y a pas tellement de différence entre ce qu’elles disent et ce qu’elles font. Avec les hommes, c’est très souvent l’inverse. Il y a plus de responsabilité chez les femmes… Pour cela, j’aimerais bien voir plus de femmes ici à des postes de responsabilité. Ça c’est une situation très touchante, parce que les femmes ont quelquefois parlé des choses, des grands défis pour elles, mais je ne veux pas les répéter à cette occasion. Mesdames, vous savez que pour vous ce n’est pas toujours difficile», a déclaré le désormais ambassadeur sortant de la République Fédérale d’Allemagne.

Maciré Camara