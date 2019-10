Me Kabèlè sur les propos de Gaoual : ‘’ça ne me concerne pas et ça ne m’engage pas’’

La récente déclaration du député Ousmane Gaoual Diallo à Paris déclarant qu' »il n’est pas interdit de tuer des présidents » ne fait pas l’unanimité au sein du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a déclaré la semaine dernière à Paris lors d’une manifestation des opposants que comme Alpha Condé a « exprimé le souhait de mourir président, on va l’aider, mais ça sera avant 2020″.

L’ancien ministre délégué à la défense nationale d’Alpha Condé devenu opposant ne partage ces propos.

Pour Me Abdoul Kabèlè Camara, cette déclaration ne le concerne pas et ne l’engage pas. C’était sur les ondes de la radio Espace Fm, dans son émission ‘’les Grandes Gueules’’.

« Je suis d’abord républicain, je suis contre les complots. Je défends et je défendrai toujours les principes édictés par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, également par les directives de la CEDEAO et de ses protocoles additionnels concernant la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Je suis fondamentalement opposé au complot. Donc, de telles déclarations ne me concernent pas et ne m’engagent pas. Le RGD (Rassemblement Guinéen pour le Développement) s’est fixé pour règle, de faire respecter les lois et les règlements dans ce pays », a dit ce leader politique membre du FNDC.

Thierno Sadou Diallo

