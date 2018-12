Me Yomba Kourouma : ‘’Toumba est malade, le ministre de la Justice s’oppose à son évacuation’’

L’un des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry -qui a fait au moins 150 morts, de nombreux blessés et des dizaines de femmes violées- Aboubacar Sidiki Diakité ‘’Toumba’’ serait gravement malade au point que son état nécessite une évacuation. Son avocat Maître Paul Yomba Kourouma l’a dit hier à Mediaguinee.com, révélant que c’est le ministre de la Justice Me Cheick Sako qui s’oppose à son évacuation.

« Toumba [ex-garde de l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara] ne se porte pas bien, il est malade, il lui faut une intervention chirurgicale. Les médecins ont déposé ce diagnostic déjà à la demande même du ministre [de la Justice] qui refuse de l’évacuer. Et ce mardi, nous avons un référé pénal au tribunal de Dixinn pour obtenir sa mise en liberté », dit Me Kourouma. Ajoutant que son client ‘’souffre de hernie de la ligne blanche, c’est-à-dire la ligne qui traverse le milieu du corps à partir de la poitrine jusqu’en bas. Donc, on ne peut pas l’ouvrir. Mêmes les médecins ne touchent pas à ça. Donc, il faut l’évacuer, ils vont l’opérer, c’est-à-dire enlever la peau-là, et mettre une plaque à l’intérieur, refermer jusqu’à ce que les intestins se repositionnent parce que ce sont ces intestins-là qui ressortent. Quand vous voyez même Toumba, il a attaché la bande à partir de la poitrine. Et la trace-là est restée maintenant comme indélébile…. Il ne peut pas manger à sa faim, il ne peut pas prendre plus d’un repas pour 24 heures, il ne peut pas boire à sa soif, il ne peut pas dormir à poings fermés pour éviter un mouvement involontaire ».

Du côté du Ministère de Justice, Sékou Keita, conseiller chargé de la communication du ministre de la Justice, ‘’ces différentes déclarations qui sont faites par le pool des avocats ou par l’avocat de Toumba n’engagent qu’eux’’.

« Notre position (Ministère de la Justice) est que nous ne commentons pas l’actualité qui empoisonne l’atmosphère ou crée inutilement le buzz. Concernant spécifiquement l’état de santé de M. Diakité, nous affirmons avec certitude que son état est au top parce qu’il suit régulièrement comme les autres détenus un contrôle sanitaire régulier. Pour le moment, les résultats ne démontrent aucune gravité qui peut amener à une évacuation. A ceux qui disent que le ministre de la Justice s’oppose à son évacuation, je leur dirai qu’ils n’ont qu’à chercher autre chose. Le ministre ne s’est jamais opposé au traitement d’un détenu. Il n’est pas le juge qui est le seul habileté à apprécier un dossier judiciaire. Moins d’une semaine aujourd’hui, on vient d’améliorer sa condition de détention (habitation) à la Sûreté de Conakry », assure-t-il.

