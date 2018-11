Médecine traditionnelle : vers le recensement de tous les tradi-praticiens en Guinée  

La Fédération Guinéenne des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes a animé ce vendredi à Coleah une conférence de presse. L’objectif vise à l’arrêt des publicités relatives aux traitements des maladies à travers les radios et télévisions, le recensement des tradi-praticiens au niveau national, et la formation des tradi-praticiens sur la pratique de la médecine traditionnelle.

D’après Mamady Daman Traoré, président de la fédération, tout est parti du constat fait de la présence massive des tradi-praticiens méconnus de sa fédération dans le pays au cours de ces derniers temps

« Nous voulons savoir pourquoi les guérisseurs qui disent qu’ils sont capables de guérir un patient, est ce que réellement ils connaissent les feuilles, les écorces, les tiges, la dose normale de la feuille et les racines qu’il faut utiliser pour traiter. S’ils ne sont pas au courant, s’ils ne connaissent pas le dosage du traitement cela peut provoquer d’autres maladies alors qu’ils sont là pour traiter et guérir le patient et non pour créer des complications chez les patients », explique-t-il.

Poursuivant, il ajoute qu’il y a parmi ces guérisseurs, qui faute de formation ne connaissent pas le dosage des médicaments.

« Il y en a qui ne sont pas formés, il y en a qui ne connaissent pas le dosage des médicaments que le patient doit prendre, il y en a qui disent qu’une seule plante est capable de traiter plus de dix maladies à la fois, ce qui n’est pas vrai. Et nous voulons à partir de l’instant que cela s’arrête. Et pour ce faire, prochainement nous voulons savoir pourquoi les guérisseurs qui disent qu’ils sont capables de guérir un patient, est-ce que réellement ils connaissent les feuilles, les écorces, les tiges, la dose normale de la feuille et les racines qu’il faut utiliser pour traiter. S’ils ne sont pas au courant, s’ils ne connaissent pas le dosage du traitement, cela peut provoquer d’autres maladies, alors qu’ils sont là pour traiter et guérir le patient », a-t-il ajouté.

Face à toutes ces raisons, il demande à toute personne se considérant guérisseur traditionnel de se faire reconnaitre auprès de la fédération avant d’exercer toute activité sur le terrain, au risque de sanctions, arrestations ou poursuites judiciaires. L’une des inquiétudes de la fédération, c’est de connaitre le nombre total des guérisseurs traditionnels et herboristes sur le territoire guinéen. Pour preuve dit-il, « La publicité des produits d’un guérisseur traditionnel, un certain Moussa Traoré qui est décédé depuis des années, continue de passer sur les ondes de certaines radios privées. Donc, c’est le fantôme de ce dernier qui parle et qui continue à guérir les patients ».

D’où la nécessité selon lui d’effectuer un recensement, « En ce qui concerne le recensement dans les huit gouvernorats, nous voulons connaitre d’abord le nombre de tradi-praticiens, et le nombre de guérisseurs, quels sont les guérisseurs qui peuvent traiter les maux de tête, les maux de ventre, les maux articulaires, etc. Si tous ceux-ci sont recensés et qu’on n’est rassuré qu’ils peuvent travailler correctement, nous allons essayer de travailler aussi avec l’Etat, c’est-à-dire les ventiler dans les hôpitaux en commun accord avec l’Etat sous autorisation du ministère de la santé. Ils seront là-bas pour assister les médecins titulaires », estime-t-il.

Mamady Daman Traoré termine en annonçant une formation des tradi-praticiens sur la pratique de la médecine traditionnelle.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098