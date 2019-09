Médias : abandon des poursuites contre Abou Bakr et Diallo Souleymane

La lutte aura été longue mais a fini par payer. Le journaliste Abou Bakr, animateur de l’émission Œil de Lynx de la radio Lynx fm et le fondateur du Groupe Lynx le doyen Diallo Souleymane ne sont plus inquiétés. Toutes les poursuites à leur encontre dans le dossier qui les oppose au Ministère public ont été annulées lundi. En tout cas, si l’on en croit leur avocat Thierno Souleymane Barry qui s’est confié à Guineedirect. Le journal guinéen en ligne ajoute que le jugement a été rendu suite à « une plaidoirie des avocats des prévenus dans le bureau de la juge de la Cour d’Appel de Conakry ».

Selon Me Thierno Souleymane Barry, la juge a justifié sa décision par le fait que la loi L037 portant cyber-sécurité n’étant pas publiée dans le journal officiel de la République, elle n’est pas opposable à Abou Bakr et Diallo Souleymane, écrit notre confrère.

« C’est une victoire pour la liberté de la presse en Guinée », a déclaré Me Thierno Souleymane Barry, cité par Guineedirect.

La justice poursuivait les deux journalistes pour « complicité de production et de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique et à porter atteinte à l’honneur et à la dignité humaine ».

Mohamed Cissé