Les médias européens bientôt bannis de Google? La menace du géant américain

L’option Actualités de Google sans médias européens référencés ? Ce sera peut-être bientôt le cas. Le géant américain envisage cette solution radicale pour résoudre le conflit sur les droits d’auteur.

Place à la menace. Le conflit entre Google et la presse européenne s’éternise et se durcit.

À ma gauche, l’Union européenne désireuse de voter une directive sur les droits d’auteur incluant notamment une taxe sur les clics. À ma droite, Google qui a besoin des articles pour générer du trafic, mais qui considère que les médias sont dépendants du moteur de recherche pour engranger un maximum de visites.

« Pas souhaitable », mais…

Visiblement déterminé à calmer les ardeurs européennes, Richard Gingras, vice-président de Google et responsable des médias, a lancé un message très clair dans les colonnes du quotidien britannique « The Guardian ». Précisant que cela n’était « pas souhaitable », il a envisagé la suppression du référencement et de l’indexation des articles issus du Vieux Continent. « Nous ne prendrons aucune décision avant de voir la version définitive de la directive ».

En 2014, une décision du gouvernement espagnol avait déjà poussé Google à supprimer l’option Actualités dans ce pays, rappelle le Nouvel Obs.

Source: Nouvel Obs, The Guardian