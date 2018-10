Médias : la Guinée, présente aux 47èmes Assises de l’Union internationale de la Presse Francophone à Tsaghkadzor, en Arménie

Tsaghkhadzor, 9 oct. – Les 47èmes Assises de l’Union de la Presse Francophone (UPF) ont débuté, mardi, 9 octobre 2018 dans la ville de Tsaghkadzor, région de Kotayk, en République d’Arménie, sous la présidence du porte parole du Premier ministre, Arman Yeghoyan en présence du président international de l’UPF, Madiambal Diagne et de la Déléguée régionale du HCR en Arménie, Mme Anne Karen.

Ce mardi 9 octobre, les participants venus de 49 pays vont échanger sur entre thèmes portant sur : «médias et migrations : traitement médiatique entre utopie et pragmatisme » « », « la place et la représentation des migrants dans les médias »

Dans l’après midi, sera consacré aux travaux d’ateliers sur : « Migration, entre information, manipulation et mobilisation », « quel usage et quelle utilité des médias issus de l’immigration », médias et migrations : entre devoir d’information et engagement militant ».

Les travaux du jeudi, 10 octobre vont porter sur des communications axées sur : « comment mieux informer sur les migrations ? », « les langages des médias sur les migrations : regards croisés » et, « migrants : la place des images ».

La clôture des Assises est prévue le vendredi 12 octobre qui sera suivie de la conférence de presse de la clôture du XVIIème sommet des Chefs d’Etats de la Francophonie.

A noter que la République de Guinée est représentée par la Section Guinéenne de l’UPF qui compte une délégation de huit (8) membres avec à sa tête, Ibrahima Koné.

Jean Pierre Ouendéno, envoyé spécial à Ksaghkadzor