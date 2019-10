Médias : les agréments des radios privées ‘’Continental Fm et Ado Fm’’ retirés par la HAC

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a fermé ce mercredi 30 octobre, deux (2) stations de radios privées. Il s’agit des radios Continental (98.8 FM) et ADO (96.9FM).

Dans sa décision, cette institution républicaine chargée de la réglementation du monde médiatique en Guinée, invoque une violation de l’esprit et du contenu des cahiers de charge portant conditions d’implantation et d’exploitation des stations de radio et de television privées. Il est reproché à ces deux radios d’avoir illégalement implanté leusr antennes de diffusion sur le site de la radiodiffusion télévision guinéenne à Koloma.

La radio continental était très critique envers le pouvoir à travers son émission « Bountougni » animée en langue nationale Soussou.

Ci-dessous la décision de la HAC

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39